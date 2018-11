Highwoods Properties: Diese Infos sollten Sie kennen!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Highwoods Properties per 01.11.2018 bei 43,29 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Highwoods Properties-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 46,58 USD mit dem aktuellen Kurs (43,29 USD), ergibt sich eine Abweichung von -7,06 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (46,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,4 Prozent), somit erhält die Highwoods Properties-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Highwoods Properties beträgt das aktuelle KGV 29,8. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" haben im Durchschnitt ein KGV von 96,62. Highwoods Properties ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Highwoods Properties aktuell 4,24. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Real Estate". Highwoods Properties bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.