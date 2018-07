Highway Capital: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Am 20.07.2018 ging die Aktie Highway Capital an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 15,5 GBP aus dem Handel.Die Aussichten für Highway Capital haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Highway Capital verläuft aktuell bei 15,03 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 15,5 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,13 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 15,5 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Highway Capital-Aktie der aktuellen Differenz von 0 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

