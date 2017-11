Mit Hightech Sportbekleidung in kurzer Zeit fit werden

Nürnberg (ots) - Wer regelmäßig trainiert kann mit demANTELOPE.TANK-TOP seine Leistung in kurzer Zeit steigern.Sport-Anfängern hilft es schneller Ergebnisse zu erzielen. Wenn dieTage kürzer werden und sich in der Weihnachtszeit die Anlässe fürPlätzchen und Braten häufen, wächst die Zahl auf der Waage, die Zeitfür effektive Workouts ist aber denkbar knapp.ANTELOPE hat die Lösung dafür und stellt Sportlern und jenen diees noch werden wollen mit der ANTELOPE.TECHWEAR den perfektenTrainingsbegleiter zur Seite. Dank der TECHWEAR lassen sich auch diekurzen Essens-Pausen während der Feiertage in effektiveTrainingseinheiten verwandeln.Die Sporttextilien sind nicht nur optisch ein Blickfang, sondernauch Hightech zum Anziehen. Basierend auf Elektromuskelstimulation(EMS) können Hobbysportler und Profis ihr Training damitintensivieren, schneller sichtbare Trainingserfolge erzielen und soZeit sparen. Möglich wird dies durch den BOOSTER - eine externeStromquelle. Dieser sendet über in die Textile eingearbeitete Kabelelektrische Impulse an die Muskeln. Dieser Mechanismus ist dernatürlichen Funktion des Gehirns nachempfunden und führt so aufnatürliche Weise zur Muskelkontraktion. Das TANK-TOP kann inzahlreiche Sportarten wie bspw. Laufen integriert werden und erhöhtso die Effektivität einer jeden Trainingseinheit. Ebenso ist es dankdes TANK-TOPs möglich auch kurze Zeitabschnitte in ein effektivesWorkout zu verwandeln.Wie vielfältig die Vorzüge von Sport sind, wird den Meisten klarsein. Es ist der perfekte Ausgleich zur Arbeit. Bewegung hilft dabei,körperlich sowie geistig fit zu bleiben. Sportlich Aktive sindausgeglichener und können die Herausforderungen des Alltags leichtermeistern. Ein stressiges Berufsleben kann gute Vorsätze jedochschnell zunichtemachen. Bislang brauchte es für ein effektivesTraining viel Zeit, die für andere Dinge fehlte oder gar nicht erstda war.Für all diejenigen ist das ANTELOPE.TANK-TOP eine optimaleTrainingsmöglichkeit. In der praktischen Sportkleidung mit deneingearbeiteten Elektroden werden gezielt Rücken- und Bauchmuskelnaktiviert und sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining unterstützt.Schon 20 Minuten mit dem TANK-TOP haben denselben Effekt wie dreiStunden im Fitnessstudio - ideal also, um nicht nur während derFeiertage das Dessert schnell wieder abzutrainieren.Das TANK-TOP ist in den Größen XS bis XL (Frauen) bzw. S bis XXL(Männer) unter http://antelopeclub.live/shop erhältlich. Der Preisincl. des notwendigen Zubehörs beträgt 464,- EUR. Die kostenlose Appkann unter http://antelopeclub.live/iOS bzw.http://antelopeclub.live/android heruntergeladen werden.Pressekontakt:Wearable Life Science GmbHDr. Mynia Deeg, COOmy@antelope.clubT 0176-10319919Kurt-Schumacher-Str. 3090402 NürnbergOriginal-Content von: Wearable Life Science GmbH, übermittelt durch news aktuell