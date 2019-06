Hightech-Medizin und kooperative Therapiekonzepte prägen die Behandlung der Hand - Internationaler Kongress von Handchirurgie und Handtherapie in Berlin eröffnet

Berlin (ots) - Technologische Innovationen, Robotik undDigitalisierung stehen im Fokus des Weltkongresses der Handchirurgieund Handtherapie, der heute in Berlin beginnt. Zugleich sind dieinterdisziplinären Behandlungsansätze von Handchirurgie undHandtherapie zentrales Thema des "14th IFSSH & 11th IFSHT TriennialCongress", der über 3.500 Handchirurgen und Handtherapeuten aus allerWelt zusammenbringt. Der diesjährige Kongress ist der größte in derbisherigen Geschichte der Handchirurgie und Handtherapie.Das Kongressprogramm umfasst das gesamte Spektrum des Fachgebietes"Handchirurgie". Einen Schwerpunkt bildet der orthopädische undunfallchirurgische Bereich, große Themen sind Nervenverletzungen mitden dabei zum Einsatz kommenden mikrochirurgischen Verfahren, sowieTeilgebiete wie die Behandlung angeborener Fehlbildungen der Hand."Es ist uns gelungen, ein hochqualitatives Programm zu denSubspezialitäten der Handchirurgie anzubieten", so Prof. Max Haerle,programmverantwortlicher Präsident des Kongresses anlässlich derEröffnungs-Pressekonferenz. Da die Entwicklung der Handchirurgiestark vom technologischen Fortschritt geprägt ist, stehen auch3D-Visualisierung, Robotik und digitale Anwendungen im Fokus desKongresses. "Für die Behandlung der Hand stehen uns zunehmend neueVerfahren zur Verfügung", erläutert Prof. Andreas Eisenschenk,Präsident der gastgebenden Gesellschaft für Handchirurgie e.V. (DGH)und Chefarzt am Unfallkrankenhaus Berlin. "Im präoperativen Bereicherleichtern z.B. 3D-Modelle die genaue Planung einer Operation, inder OP selbst kommen Systeme mit 3D-Brillen zum Einsatz, die dasklassische Operationsmikroskop ersetzen".Zentrales Anliegen des Weltkongresses ist auch der Austauschzwischen Handtherapeuten und Handchirurgen. Denn in derRehabilitation von Patienten nach Handoperationen arbeitenHandchirurgen eng mit den spezialisierten Handtherapeuten zusammen."Der Erfolg einer handchirurgischen Maßnahme wird nicht zuletzt durchNachbehandlung und Reha bestimmt", erläutert Natascha Weihs, 1.Vorsitzende der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Handtherapie e.V.(DAHTH) und Präsidentin des Kongresses. "Je besser unsere beidenDisziplinen kooperieren, desto besser ist das funktionelle Ergebnisfür den Patienten."https://ifssh-ifsht2019.comhttps://twitter.com/IfsshIfsht2019https://www.linkedin.com/company/12988095/Pressekontakt:Intercongress GmbHNicole Langenicole.lange@intercongress.deOriginal-Content von: Intercongress GmbH, übermittelt durch news aktuell