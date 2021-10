Hightech-Innovation von Consolinno: Neuartiges IoT Gateway für die Energiebranche mit KI-Software leistet umfassenden Beitrag zum Klimaschutz

Regensburg (ots) -- Die 2017 gegründete Consolinno Energy GmbH aus Regensburg leistet mit Hightech-Innovationen einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.- Ihre Lösung: Ein selbst entwickeltes IoT Gateway für die Energiebranche inklusive Software-AppStore.- Präsentation auf der Intersolar Europe vom 06. bis 08.Oktober.2021.- Das Leaflet ist die weltweit einzige VDE-genormte Steuerbox in Kombination mit der Funktion als Home Energy Management.Einfach machen - gemeinsam durch Technik Klimaziele erreichenDer globale Klimawandel ist in vollem Gange - um die Erderwärmung noch auszubremsen und die Klimaziele in kurzer Zeit zu erreichen, sind jetzt Taten gefragt. "Einfach machen" war auch der Antrieb, mit dem Klaus Nagl 2017 die Consolinno Energy GmbH gegründet hat. Der OpenSource-Gedanke spielt für eines der schnellst wachsenden Start-ups der Energiebranche eine zentrale Rolle: Die Lösungen sollen mit der Welt geteilt werden, um ein Gelingen der Energiewende zu ermöglichen und damit einen Beitrag zum gemeinsamen Erreichen der Klimaziele zu leisten.Die Consolinno-Lösungen reduzieren Energie, Kosten und den CO2-Fußabdruck. Die Consolinno-Experten haben ein eigenes Highend IoT Gateway für die Energiewirtschaft entwickelt. Darauf laufen eigene Anwendungen aus dem Consolinno-AppStore, aber auch Anwendungen Dritter. Eigene Applikationen, welche auf der Intersolar präsentiert werden, sind KI-basiertes Home Energy Management für den residential Bereich, SMGW kompatible CLS-Funktionalitäten sowie Last- und Lademanagement. Das Leaflet dient als VDE-genormte CLS-Steuerbox, die in der Funktion als HEMS weltweit einzigartig ist. Kombiniert mit weiteren Modulen kann es ebenso im Gewerbe verwendet werden.Klaus Nagl, Gründer und CEO sagt: "Der Einsatz der KI in unseren Applikationen in Kombination mit einer genormten Steuerbox, welche wir Leaflet nennen, ist ein wesentlicher Schlüssel zur Reduzierung der Energie, damit wir die Pariser Klimaziele noch erreichen."Consolinno setzt die Lösung bereits im Einfamilienhaus, bei E Mobilität, bei Mieterstrom und in Quartieren ein, um komplexe Zusammenhänge zu automatisieren. Das System Consolinno Leaflet für das Einfamilienhaus und Lösungen für das Gewerbe mit weiteren Neuigkeiten präsentiert Consolinno auf der Intersolar Europe in München vom 06. bis 08. Oktober 2021 (Stand A5.160). Kostenlose Tickets für Interessenten können noch über [https://consolinno.de/intersolar-europe-2021/] reserviert werden.Über die Consolinno Energy GmbHDas junge GreenTec-Unternehmen Consolinno Energy aus Regensburg realisiert effiziente Lösungen mit innovativen IT-Technologien (KI, IoT, Cloud, Edge) und seinem Highend IoT Gateway namens Leaflet. Consolinno setzt Produkte wie HEMS, Last- und Lademanage-ment, Anlagen-Monitoring, -Steuerung, -Optimierung und Abrechnungslösungen bereits erfolgreich ein. Die Consolinno-Lösungen reduzieren durch die Einsparung von CO2 messbar Kosten für Privatkunden sowie für Kunden aus Wohnungswirtschaft, Gewerbe und Industrie. Zum Portfolio gehören auch Lösungen für Energieversorger.Consolinno ermöglicht damit den knapp 70 Mitarbeiter*innen, sich am Arbeitsplatz für den Klimaschutz einzusetzen - in einem sozialen und nachhaltigen Teamklima.Pressekontakt:Consolinno Energy GmbHMarion IschebeckFranz-Mayer-Straße 193053 RegensburgTel. +49 941 46392202m.ischebeck@consolinno.deOriginal-Content von: Consolinno Energy GmbH, übermittelt durch news aktuell