Berlin (ots) - Die Mitglieder des Hightech-Forums haben ihreArbeit Abgeordneten des Bundestages vorgestellt. Danach kamen sie zuihrer letzten Sitzung zusammen, auf der drei von acht Fachforen ihreHandlungsempfehlungen für ein zukunftsfähiges Deutschlandpräsentierten. Im Mai werden die Ergebnisse des Hightech-Forums derBundesregierung überreicht.Als innovationspolitisches Beratungsgremium der Bundesregierungerarbeiten die Mitglieder des Hightech-Forums in acht FachforenHandlungsempfehlungen für die Umsetzung und Weiterentwicklung derHightech-Strategie. Die drei Fachforen Nachhaltiges Wirtschaften,Autonome Systeme sowie Herausforderungen und Erfolgsfaktoren fürKooperation und Transfer haben auf der siebenten und letzten Sitzungdes Hightech-Forums Ergebnisse ihrer Arbeit vorgestellt. Dabei gingensie den Fragen nach: Wie kann der Wandel Deutschlands zu einerweltweit führenden Green Economy gelingen? Wie könnengesellschaftliche Akzeptanz und rechtliche Rahmenbedingungengeschaffen werden, die den Einsatz von Autonomen Systemen im Alltagermöglichen? Und wie kann die Zusammenarbeit von Wissenschaft,Wirtschaft und Gesellschaft gefördert werden?Nachhaltige Wirtschaftsweise zukunftsfähig machenIn verschiedenen Diskussionen und Workshops haben die Mitgliederdes Fachforums Nachhaltiges Wirtschaften mit externen Expertenkonkrete Handlungsempfehlungen definiert, wie das Innovationssystem,die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft auf eine nachhaltigeWirtschaftsweise ausgerichtet werden kann, die sich an den globalenNachhaltigkeitszielen orientiert. Das Fachforum hat Potenzialenachhaltigen Wirtschaftens aus drei Perspektiven ermittelt:Produktion am Beispiel der Chemiebranche, Konsum am BeispielErnährung und Lebensmittelwirtschaft sowie Finanzwirtschaft. Sie sindeng miteinander verknüpft und bieten zusammen den Schlüssel zu einernachhaltigkeitsorientierten Transformation.Marlehn Thieme, Sprecherin des Fachforums und Vorsitzende desNachhaltigkeitsrates, resümiert: "Mit unseren Handlungsempfehlungenzeigen wir Wege auf, wie Forschung und Innovation für nachhaltigesWirtschaften im Lichte der Agenda 2030 und ihren 17Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen umgesetzt und gestaltetwerden können. Eine Herausforderung, die unerlässlich ist und sichfür Deutschland und unseren Planeten lohnen wird."Rahmenbedingungen für Autonome Systeme weiterentwickelnIn einer zunehmend vernetzten Welt wird der Mensch autonomenSystemen täglich in unterschiedlichen Lebenssituationen begegnen.Indem beispielsweise ältere Menschen länger unabhängig zu Hause lebenkönnen, Mobilitätssysteme sicherer und nachhaltiger werden oder derMensch in lebensgefährdenden Umgebungen besser geschützt wird, könnenautonome Systeme zur Gestaltung gesellschaftlicher undwirtschaftlicher Herausforderungen beitragen. Das Fachforum AutonomeSysteme reflektierte dies mit Empfehlungen zur Entwicklungnotwendiger Technologien, der Förderung eines umfassend angelegten,gesellschaftlichen Dialogs und der rechtlichen Rahmenbedingungen fürden Einsatz autonomer Systeme.Der Sprecher des Fachforums und Präsident der Deutschen Akademieder Technikwissenschaften, Henning Kagermann, fasst zusammen: "Wirwerden in naher Zukunft autonomen Systemen in Beruf und Freizeitalltäglich begegnen. Die Autonomie der Technik sollte dabei immer derAutonomie der Menschen untergeordnet bleiben. Mit diesem Zielarbeiten im Fachforum Autonome Systeme Experten aus Wissenschaft,Wirtschaft und Gesellschaft über alle Anwendungsbereiche hinwegzusammen. Wir wollen das Miteinander von Menschen und intelligentenMaschinen im Sinne der Menschen gestalten."Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft stärkenDas Fachforum Herausforderungen und Erfolgsfaktoren fürKooperationen und Transfer präsentierte Empfehlungen für langfristigeTransferstrukturen, Rahmenbedingungen und Förderimpulse, umKooperationsstrukturen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wirksamzu verankern. Die Handlungsempfehlungen sollen die Zusammenarbeit vonWissenschaftseinrichtungen und Unternehmen stärken, um den Austauschvon Wissen und Erfahrung und somit Innovationen voranzutreiben.Die Sprecherin des Fachforums und Rektorin der TechnischenUniversität Dortmund, Ursula Gather, erklärt: "Innovation entstehthäufig an den Grenzen zwischen Disziplinen und Institutionen, damitkommen Kooperation und Transfer über diese Grenzen hinweg eineentscheidende Bedeutung zu. Das Fachforum wirbt dafür, durchOffenheit bei allen Beteiligten ein positives Klima für Kooperationverschiedener gesellschaftlicher Akteure zu befördern und positiveRahmenbedingungen zur Zusammenarbeit zu schaffen. BewährteFörderinstrumente wie themenoffene Verbundforschung, industrielleGemeinschaftsforschung und Unterstützung von Gründungstätigkeitsollten hierbei gestärkt werden."Vor der letzten Sitzung des Hightech-Forums haben die Mitgliederdie Ergebnisse ihrer Arbeit den Abgeordneten des Bundestages imRahmen eines Parlamentarischen Frühstücks vorgestellt. Sie erörtertenihre Handlungsempfehlungen und diskutierten gemeinsam Eckpunkte einerzukünftigen Innovationsstrategie. Die strategischen Leitlinien werdenin einem Perspektivenpapier zusammengefasst. Die Mitglieder desHightech-Forums übergeben das Perspektivenpapier gemeinsam mit ihrenHandlungsempfehlungen für ein innovationsstarkes Deutschland aufeiner Konferenz am 16. Mai 2017 in Berlin an die Bundesregierung.Das Hightech-Forum begleitet und berät die Bundesregierung bei derneuen Hightech-Strategie bis zum Ende der Legislaturperiode 2017. Indem zentralen Beratungsgremium versammeln sich 20 berufene Expertenaus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Geleitet wird dasHightech-Forum von den beiden Vorsitzenden Reimund Neugebauer,Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, und Andreas Barner, Präsidentdes Stifterverbandes. Gemeinsam mit der Politik erarbeiten dieExperten konkrete Empfehlungen zur Umsetzung der Hightech-Strategie,diskutieren aktuelle Entwicklungen der Innovationspolitik undformulieren neue Forschungsaufgaben. www.hightech-forum.de