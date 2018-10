Highspeed-Internet: Start für Gigabit-Geschwindigkeit in Sachsen

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsen ist beim Internet im Gigabit-Zeitalter angelangt.



Zuerst kommen Vodafone -Kunden in Leipzig in den Genuss von superschnellen Verbindungen von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde im Download. "Bis zum Jahresende werden wir über unser Kabel- Glasfasernetz allein in diesem Bundesland über 500 000 Haushalte mit Gigabit versorgen", sagte Vodafone Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Dresden. Ab sofort seien in Leipzig 280 000 Haushalte für diese Geschwindigkeit freigeschaltet. Bis Ende 2019 sollen es 600 000 sein. Vodafone nutzt dafür das bestehende Netz, das durch Abschaltung analoger Programme frei wurde./jos/DP/mis