Highspeed-Finale der Rallye-EM in Lettland: Kreim/Christian mit Vollgas auf Podestkurs (FOTO)

Liepaja (ots) -- Rallye Liepaja: SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/FrankChristian Halbzeit-Dritte beim großen Finale der FIARallye-Europameisterschaft (ERC)- U28-Championat: Gryazin mit besten Chancen im Dreikampf derSKODA Piloten um den Titel- Fabian Kreim: "Sind im Vollgasmodus unterwegs"Mit Vollgas auf Podestkurs: Das SKODA AUTO Deutschland Duo FabianKreim/Frank Christian (D/D) liegt nach einer starken Vorstellung amersten Tag der Rallye Liepaja auf Platz drei. Damit ist bei Halbzeitdes großen Saisonfinales der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) inLettland der fünfte Podestplatz in der U28-Wertung in Serie inReichweite. Die besten Chancen im Titel-Dreikampf der SKODA FABIA R5Piloten hat derweil Nikolay Gryazin (RUS), der als Spitzenreiter inden Finaltag geht."Diese Rallye ist unglaublich anspruchsvoll, wir sind auf denschnellen Schotterpisten meist mit Vollgas unterwegs. Hier braucht esMut - Pobacken zusammen und den Gurt noch ein bisschen festergezurrt. Aber ich fühle mich in unserem SKODA FABIA R5 wohl undbekomme ein immer besseres Gefühl für diesen für mich noch immerungewohnten Untergrund", kommentiert Fabian Kreim Tag 1 beimSaisonfinale der Rallye-EM 2018. Nach sechs Wertungsprüfungen imstrahlenden Sonnenschein über 111,55 Kilometer hat der gerade 26Jahre alt gewordene Deutsche 39,9 Sekunden Rückstand aufMarkenkollegen Nikolay Gryazin. 20,9 Sekunden liegt der Brite ChrisIngram - ebenfalls in einem SKODA FABAI R5 am Start - vor Kreim.Damit kämpfen genau die drei Fahrer hier um den Sieg, die auch nochChancen auf den U28-Titel der Rallye-EM haben.Der erste Prüfungstag rund um das Rallye-Zentrum Liepaja an derOstsee bietet im Titel-Dreikampf jede Menge Drama und Spannung. Inder zweiten Wertungsprüfung leisten sich Gryazin und Ingram jeweilseinen Dreher. Beide sind auf Schotter wesentlich erfahrener alsKreim, der in seiner bisherigen Karriere vor allem auf Asphaltunterwegs war. Gryazin triumphierte schon im Vorjahr bei der RallyeLiepaja, Ingram wurde im vergangenen Jahr U27-Champion in der EM.Trotzdem überzeugt Kreim am Samstag und liefert im Kampf mit seinenbeiden Hauptkonkurrenten bei einer der schnellsten Rallyes der WeltTopleistungen ab."Meine Zeiten pro Kilometer kamen im Tagesverlauf immer näher andie der beiden ran, ich pushe bis zum letzten Meter. Mal sehen, wasam Ende herauskommt", gibt sich Kreim angriffslustig. Am Sonntagwarten 94,28 Kilometer in erneut sechs Wertungsprüfungen auf dieTeams, dann wird der U28-Champion feststehen. "Nach zuletzt vierPodestplätzen in der EM in Serie haben Fabian und Frank hier erneutbewiesen, dass sie zu den Topteams auf dem Kontinent gehören. DieseRallye ist absolutes Neuland für sie - umso höher ist ihre Leistunggegen auf Schotter erfahrenere Konkurrenten einzuschätzen. Wir freuenuns, dass wir hier so einen tollen Dreikampf der SKODA Piloten um denTitel erleben", sagt Andreas Leue, verantwortlich für Motorsport undTradition bei SKODA AUTO Deutschland.Die Zahl zur Rally Liepaja: 128,34Die Rally Liepaja ist eine der schnellsten Schotter-Rallyes derWelt. Das SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim und Frank Christianbewältigt die 21,95 Kilometer der fünften Wertungsprüfung auf hartenSchotterfeldwegen in exakt 10:15,7 Minuten. Das entspricht einer fastunglaublichen Durchschnittsgeschwindigkeit von 128,34Stundenkilometern.Rallye-Europameisterschaft, Rally Liepaja - Zwischenstand in derU28-Wertung:1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5 0:53:55,6 Std.2. Ingram/Whittock (GB/GB), SKODA FABIA R5 + 0.19,0 Min.3. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5 + 0.39,9 Min.4. Ahlin/Sjöberg (S/S), SKODA FABIA R5 + 0.41,9 Min.5. Mares/Hlousek (CZ/CZ), SKODA FABIA R5 + 1.29,5 Min.Die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TVSamstag, 13. Oktober 201822:00 Uhr Eurosport, Rally LiepajaSonntag, 14. Oktober 201822:00 Uhr Eurosport, Rally LiepajaMontag, 15. Oktober 201812:30 Uhr Eurosport 2, Rally LiepajaDienstag, 16. Oktober 201801:00 Uhr Eurosport, Rally Liepaja 23:45 Uhr Eurosport 2, RallyLiepajaMittwoch, 17. Oktober 20180:30 Uhr Eurosport, Rally Liepaja 11:00 Uhr Eurosport, RallyLiepaja 16:30 Uhr Eurosport 2, Rally LiepajaDonnerstag, 18. Oktober 20184:30 Uhr Eurosport 2, Rally Liepaja 9:30 Uhr Eurosport 2, RallyLiepaja 22:30 Uhr Eurosport 2, Rally LiepajaFreitag, 19. Oktober 201811:30 Uhr Eurosport, Rally LiepajaFIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 201822.03. - 24.03.2018 Rallye Azoren (mit U28-Wertung) 03.05. -05.05.2018 Rally Islas Canarias (mit U28-Wertung) 01.06. - 03.06.2018Rallye Akropolis 15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern 20.07. -22.07.2018 Rally di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung) 24.08. -26.08.2018 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung) 21.09. -23.09.2018 Rallye Polen (mit U28-Wertung) 12.10. - 14.10.2018 RallyLiepaja/Lettland (mit U28-Wertung)