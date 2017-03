Highlights aus dem CeBIT Bereich Research & Innovation: Forschungseinrichtungen bieten exklusive Einblicke in ihr Zukunftslabor

Hannover (ots) - Digitale Innovationen zum Anfassen: Mit mehr als6 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche unterstreicht derCeBIT-Schwerpunkt Research & Innovation in Halle 6 seine Bedeutungals wichtigste Schnittstelle für den Technologietransfer zwischenWissenschaft, Wirtschaft und Industrie. Die Bandbreite der dortpräsentierten Lösungen, Prototypen und Visionen reicht vondisruptiven Entwicklungen für die Mobilität von morgen überintelligente Geräte, die sich selbst erklären, bis zur revolutionärenDrohnen-Technologie.Tausende von Wissenschaftlern rund um den Globus beschäftigen sichmit der künstlichen Intelligenz. Schon jetzt können selbstlernendeAlgorithmen komplexe Aufgaben mit nahezu menschlicher Präzisionlösen. Wie sie zu einer bestimmten Entscheidung gelangen, bleibt abermeist im Dunkeln. Auf der CeBIT macht das Fraunhofer Heinrich HertzInstitut (HHI) komplexe Lernverfahren nachvollziehbar: InteraktiveDemos verraten, aus welchen Gesichtsmerkmalen ein neuronales Netz dasAlter einer Person erkennt oder woran es den Unterschied zwischenHunden und Katzen festmacht (Halle 6/Stand B36).Maschinen bringen immer mehr Komfort in unser Leben, aber ihreBedienung ist häufig komplex. Die Nutzung von Alltagsgeräten wäre invielen Fällen einfacher, wenn die Objekte selbst erklären könnten,wie sie bedient oder gewartet werden müssen. Mit dem Konzept"Augmented Things", das beim Deutschen Forschungszentrum fürKünstliche Intelligenz (DFKI) Premiere feiert, wird diese VisionRealität (6/B48).Die Serviceprozesse komplexer Industrie-Anlagen möchte dasStart-up Bitnamic verbessern. Seine Smart-Service-Lösung VIOS machtExpertenwissen weltweit verfügbar: Per Live-Videoverbindung kann sichein Spezialist direkt mit dem Techniker vor Ort austauschen, um dieWartung oder Reparatur zu steuern. Einsetzbar ist VIOS aufMobilrechnern, Smartphones und Datenbrillen (NiedersächsischesMinisterium für Wissenschaft, 6/A18).In fünf Jahren soll das autonome Fahren in Deutschland Realitätwerden. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und das FZIForschungszentrum Informatik stellen auf der CeBIT ihre Aktivitätenbeim "Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg" vor. Auf einervirtuellen Testfahrt können Besucher in den Projektversuch im RaumKarlsruhe eintauchen, der Ende 2017 starten soll (6/A30).Das Konsortium Adaptive City Mobility präsentiert auf der CeBITsein emissionsfreies CITY eTAXI. Entgegen des Trends, immer größereund für den Innenstadtbereich überdimensionierte Autos zu bauen, hatACM ein dreisitziges Elektrofahrzeug für den urbanen Bereichentwickelt, das auch im Logistik- oder Tourismusbereich eingesetztwerden kann. Das dahinterstehende Geschäftsmodell baut aufEinnahmequellen wie Fahrtenvermittlung, Energieverkauf, digitalerWerbung und Batterieleasing (Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie, 6/C40).Augmented- und Virtual-Reality-Technologien stehen imindustriellen Umfeld vor dem Durchbruch. Die WestsächsischeHochschule Zwickau (WHZ) bringt die interaktive Datenbrille "HelmetGlasses" auf die CeBIT, die in einen Schutzhelm integriert wird -inklusive Akku, Rechenchip und Sensorik. Die Brille, die inZusammenarbeit mit der Gesellschaft für Informationssysteme (GESIS)für die Stahlindustrie entwickelt wurde, soll Mitarbeiter vorGefahren warnen und ihre Arbeit durch symbolische, multilingualeAnzeigen erleichtern (6/B24).Ein weiterer interessanter Showcase vom Fraunhofer IGD dreht sichum VR- und AR-Anwendungen, die geräteunabhängig große Mengen vonCAD-Daten automatisch, schnell und flüssig in 3D darstellen können.Die webbasierte Softwareplattform webVis visualisiert komplexe3D-Daten auf jedem internetfähigen Endgerät - ob AR-Brille, Tabletoder Smartphone. Am Stand können Besucher die Lösung am Beispieleines Porsche-Sportwagens ausprobieren (6/B36).Das Potenzial von unbemannten Flugkörpern ist noch längst nichtausgereizt. Mit dem Wingcopter 178 hat ein Spin-Off der TechnischenUniversität Darmstadt eine vielfältig einsetzbare Hybrid-Drohnegebaut, die sich die Technik von Multicoptern und Flächenfliegernzunutze macht. Außer dem schnellen Wechsel zwischen Quadrocopter- undFlugmodus ermöglicht die patentierte Schwenkrotor-Mechanik vertikaleStarts und Landungen (Innovationen der hessischen Hochschulen,6/C18).Als erste Drohne erhielt der Flugroboter Fotokite der ETH Zürichin den USA die behördliche Bewilligung, über Menschen zu fliegen.Große Medienunternehmen wie CNN oder die BBC nutzen den Quadrocopteran der Leine, der sich einfach und sicher steuern lässt, bereits fürkommerzielle Luftaufnahmen. Entwickelt wurde er in der Flying MachineArena der Schweizer Hochschule (6/E30).Smarte Oberflächen, die fühlbare Knöpfe nach Bedarf erzeugenkönnen, hat die Firma GelTouch Technologies entwickelt. Dieveränderbare Haptik soll zu einer besseren Produktivität, mehrBenutzerfreundlichkeit und höherer Sicherheit führen, etwa bei derBedienung von Maschinen über einen Bildschirm (InnovationsmarktBerlin-Brandenburg, 6/C26).Innovative Lösungen für den 3D-Druck, die den Workflowautomatisieren, präsentiert 3YOURMIND auf dem Zukunftsmarkt derCeBIT. Die Lösung ermöglicht Unternehmen, 3D-Dateien in Projekten zuverwalten und über eine Cloud-Anbindung zu drucken - intern oderextern (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 6/C40).Eine browserbasierte Softwarelösung von qmBase gibt kleinerenFirmen die Chance, mit der digitalen Transformation effizientereProzesse zu erreichen. Standardisierte Werkzeuge sorgen dafür, dassInformationen aus dem ganzen Unternehmen einheitlich erfasst,bearbeitet und automatisiert ausgewertet werden (InnovationsmarktBerlin-Brandenburg, 6/C26).Die Kontrolle von Besuchern, die das Unternehmensgelände betreten,ist Bestandteil jeder Sicherheitszertifizierung. LÜTH & DÜMCHEN hateine Lösung entwickelt, mit der der Besucher die Anmeldung selbstdurchführen kann. Sind alle Vorgaben und Daten mit einer Unterschriftbestätigt, wird der Besucherausweis mit Foto gedruckt(Innovationsmarkt Berlin-Brandenburg, 6/C26).Wearables werden in naher Zukunft noch intelligenter: Ob Sensorikim Bauschutzhelm oder in einer Jacke, die navigieren und vor Gefahrenwarnen kann: Das DFKI-Kompetenzzentrum Wearable AI stellt auf derwichtigsten Plattform für Digitalisierung Prototypen von Produktenvor, die funktionale Technik tragbar machen (6/B48).Wie eine handelsübliche Smartwatch zum digitalen Doktor mitNotrufmelder wird, zeigt in Hannover ein Start-up der TechnischenUniversität München. Mit der Software von QoLware erkennt die Uhrautomatisch, wenn der Träger stuÌ^rzt, ohnmächtig wird, einenepileptischen Anfall erleidet oder einen definierten geografischenRaum verlässt (Bayern Innovativ, 6/E17).Künstliche Intelligenz der etwas anderen Art bietet dieApplikation Filmforecast der Bauhaus-Uni Weimar: Hier illustrierenAlgorithmen die Wettervorhersage mit Spielfilmausschnitten. DasResultat ist ein sehenswerter halbminütiger Clip. Mittelfristig sollFilmforecast anhand von Deep Learning sogar selbstständig Filmeerkennen und schneiden können (6/B24).Klassische Marktforschung war gestern: Das Feedback-ToolMarketEcho aus dem Umfeld der TU Berlin organisiert Umfragen perSmartphone und liefert dank künstlicher Intelligenz fundierteAntworten, zum Beispiel darauf, wie eine Werbekampagne zu einem neuenProdukt bei der anvisierten Zielgruppe ankommt (InnovationsmarktBerlin-Brandenburg, 6/C26).Doch das ist noch lange nicht alles: Was heute die Forschungbeschäftigt und morgen die Wirtschaft umwälzen kann, steht imMittelpunkt des CeBIT Future Talks, der täglich von 10 bis 18 Uhrstattfindet (6/A54). Auf dem Programm stehen digitale Trendthemen wieAmbient Intelligence, Human-Machine Interaction, Web of Everything,Artificial Intelligence, Deep Learning, Virtual & Augmented Realityund Smart Cities. Darüber hinaus präsentiert das Future Talk Forum amMontag, 20. März (11.30 Uhr) die Gewinner des CeBIT Innovation Awards2017 und am letzten CeBIT-Tag, Freitag, 24.3. (10 Uhr) den ThementagDigitale Souveränität von Heise Medien. Im Mittelpunkt derVeranstaltung steht dann die spannende Frage: "Deutschland 2030 - wiewird die Digitalisierung die Zukunft prägen?".CeBIT - The Global Event for Digital BusinessDie CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste Veranstaltungfür die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.Jedes Jahr treffen auf der CeBIT gut 3 000 Unternehmen auf rund 200000 Teilnehmer. Im Fokus stehen dabei neueste Technologien wieArtificial Intelligence, autonome Systeme, Virtual & AugmentedReality, humanoide Roboter und Drohnen. Die Digitalisierung lässtsich auf der CeBIT in Anwendungsszenarien erleben. Mit dem Topthemader CeBIT 2017 "d!conomy - no limits" rückt die CeBIT diechancenorientierten Möglichkeiten der digitalen Transformation in denMittelpunkt. Durch ihre Kombination aus Ausstellung, Konferenz undNetworking ist die CeBIT Pflichttermin für die gesamte digitaleWirtschaft. Mit SCALE11 bietet die CeBIT auch der Startup-Szene eineHeimat. Insgesamt präsentieren sich mehr als 400 Startups auf derCeBIT 2017, die vom 20. bis 24. März ausgerichtet wird. Partnerlandist Japan. Weitere Informationen unter www.cebit.de.