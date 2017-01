Highlights auf Schnee und Eis - das Weltcup-Wochenende im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die ganze Vielfalt des Wintersports steht vom 27. bis 29. Januar 2017erneut im Blickpunkt von "ZDF SPORTextra". Zu den Höhepunkten zählendie Wettbewerbe auf den Skipisten von Garmisch-Partenkirchen undCortina d'Ampezzo, die WM der Rodler in Innsbruck-Igls und derWeltcup der Bobfahrer im Eiskanal von Königssee, das stimmungsvolleSkispringen im hessischen Willingen sowie der Eisschnelllauf-Weltcupin Berlin. Viel Spannung versprechen auch die Wettbewerbe derNordischen Kombinierer auf den olympischen Anlagen von Seefeld inTirol.Los geht's am Freitag, 27. Januar 2017, um 13.00 Uhr mit demNachholrennen der ausgefallenen Abfahrt von Wengen auf der legendärenKandahar-Piste am Kreuzeck in Garmisch-Partenkirchen. Die deutschenSpeedfahrer Josef Ferstl und Andreas Sander möchten dann ihre gutenLeistungen der vergangenen Wochen auch vor heimischem Publikum unterBeweis stellen. Direkt im Anschluss versuchen die NordischenKombinierer des DSV, Johannes Rydzek, Fabian Rießle, Eric Frenzel undCo., ihre außergewöhnliche Siegesserie beim Weltcup in Seefeldfortzusetzen. Auch die deutschen Rodler und Bobfahrer werden bei denEntscheidungen der WM in Igls beziehungsweise beim Weltcup inKönigssee am Wochenende ein gewichtiges Wort mitreden.Neben den genannten Wettbewerben werden am Samstag, 28. Januar 2017,die Abfahrt der Damen in Cortina sowie die reguläre Kandahar-Abfahrtin Garmisch auf besonderes Interesse stoßen. Genauso wie dasTeamspringen in Willingen am späten Nachmittag, bei dem die DSV-Adlerauch ohne den verletzten Severin Freund mit Siegchancen antretenwerden. Am Sonntag, 29. Januar 2017, steht beim Riesenslalom vonGarmisch vor allem Lokalmatador Felix Neureuther im Fokus derdeutschen Fans. Dazu die Herren-Wettbewerbe der Rodler in Igls, dieViererbob-Entscheidung am Königssee, Nordische Kombination, Super-Gmit Viktoria Rebensburg in Cortina, Eisschnelllaufen in Berlin unddas Weltcup-Skispringen von Willingen.Weiter Informationen, Videos oder Livestreams können imZDF-Online-Angebot unter zdfsport.de abgerufen werden.Moderator der Sendungen in der ZDF-Sendezentrale ist Rudi Cerne.Die ZDF-Wintersportsendezeiten in der Übersicht:Freitag, 27. Januar 201713.00 - 17.00 Uhr: u.a. Ski alpin: Abfahrt HerrenGarmisch-PartenkirchenNordische Kombination Seefeld/Österreich; Rodel-WMInnsbruck-Igls/Österreich; Bob-Weltcup Königssee; Alpine IPC-WM derBehindertensportler Tarvisio/ItalienSamstag, 28. Januar 201710.30 Uhr: Skeleton-Weltcup Herren Königssee ZDF-Livestream10.25 - 18.00 Uhr u.a.: Ski alpin: Abfahrt Damen Cortina/Italien;Abfahrt Herren Garmisch-Partenkirchen; Skispringen Team Willingen;Eisschnelllauf-Weltcup BerlinSonntag, 29. Januar 201713.00 Uhr: Bob-Weltcup Vierer 1. Lauf Königssee ZDF-Livestream15.00 Uhr: Rodel-WM Teamstaffel Innsbruck ZDF-Livestream10.10 - 18.00 Uhr u.a.: Ski alpin: Riesenslalom HerrenGarmisch-Partenkirchen; Super-G Damen Cortina/Italien; NordischeKombination Seefeld/Österreich; Rodel-WM Innsbruck-Igls/Österreich;Eisschnelllauf-Weltcup 1000m Herren/3000m Damen BerlinPressemappe: http://ly.zdf.de/iA1/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell