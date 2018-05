Highlights des SWR3 Comedy Festivals 2018 (FOTO)

Baden-Baden (ots) -u. a. mit Mirja Boes, Gernot Hassknecht und Ingo Appelt / "SWR3Comedyfestival 2018", Reportage, 5. Mai, 18:45 Uhr, SWRFernsehen RP / Highlights Di. ab 8. Mai, 23 Uhr im SWRFernsehenEinmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim inRheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival tretenComedy-Profis wie Gernot Hassknecht, Chris Tall, Mirja Boes, IngoAppelt oder Oropax neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWRFernsehen zeigt die Highlights des Festivals. Den Auftakt macht eineFestivalreportage: Moderatorin Kerstin Bachtler wirft einen Blickhinter die Kulissen, fängt die Stimmung bei den Zuschauern und denAkteuren ein und präsentiert Ausschnitte aus den Auftritten. AuchAmjad, den Gewinner des SWR3 Comedy Förderpreises, stellt sie vor. Zusehen am Samstag, 5. Mai, 18:45 Uhr im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz.Am 8. Mai 2018 um 23 Uhr sind Mirja Boes, Christoph Sonntag undOropax überregional im SWR Fernsehen zu sehen. Weitere Folgen mitComedy-Highlights werden jeweils dienstags am 15. und 22. Mai um 23Uhr sowie am 29. Mai um 22:55 Uhr ausgestrahlt.Mirja Boes, Christoph Sonntag und Oropax am 8. Mai im SWRFernsehen Mirja Boes: "Für Geld machen wir alles" ist der Name ihresaktuellen Programms - und hier absolut wörtlich zu nehmen, denn Mirjaund ihre Band, die Honkey Donkeys, rauschen einmal komplett durch denKosmos der denkbaren (und auch der undenkbaren) Albernheiten.Christoph Sonntag: Christoph ist stolz, ein Stuttgarter zu sein. Erist wohl der bekannteste Schwaben-Kabarettist der Welt - und hatteauch schon Auftritte in New York am Broadway, was die ausgewandertenKessel-Schwaben im Big Apple unfassbar gefreut hat. Oropax:Durchgeknallt und Spaß dabei - verrückte Klamotten, bekloppte Ideen,verdrehte Wortspiele und fliegende Wollknäuel. Wie ein Orkan fegt dasChaos-Theater Oropax über die Bühne und hinterlässt dabei höchstvergnügliche Verwüstung.Sendetermine:"SWR3 Comedyfestival 2018" - Reportage mit Kerstin Bachtler,Samstag, 5. Mai 2018, 18:45 Uhr, SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz "SWR3Comedyfestival 2018" - Highlights mit Mirja Boes, Christoph Sonntagund Oropax, Dienstag, 8. Mai, 23 Uhr, SWR Fernsehen Weitere Folgenjeweils dienstags am 15. und 22. Mai um 23 Uhr sowie am 29. Mai um22:55 Uhr im SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell