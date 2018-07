Baden-Baden / Stuttgart (ots) -Donnerstag, 18. August, 22:35 Uhr SWR Fernsehen25 Jahre Jazzopen Stuttgart - berauschende Konzerte undunvergessliche Momente. Das SWR Fernsehen zeigt in einerDokumentation die Highlights des preisgekrönten Festivals sowie dieAtmosphäre hinter und auf der Bühne. Im Fokus stehen herausragendeKünstler wie Kraftwerk, Jamie Cullum, Joss Stone, Gregory Porter,Till Brönner, Jamiroquai, die Fanta 4 und Lenny Kravitz. Der Filmzeigt vor der beeindruckenden Kulisse des Stuttgarter Schlossesspannende Backstagebilder, Konzertausschnitte und intime Interviews.Nicole Köster und Max Moor verfolgen als Moderatoren nicht nur diegroßen Auftritte, sie ergründen auch die Geschichten hinter denKünstlern und den Menschen. Zu sehen in "Jazzopen Stuttgart 2018" amDonnerstag, 18. August, 22:35 Uhr, SWR Fernsehen.Persönliche Gespräche, Bühnenhighlights und Musik, die Genressprengt Die Dokumentation bietet Raum für persönliche Gespräche mitKünstlern wie Jamiroquai und Gregory Porter. Sie sprechen über ihreErfahrungen mit Rassismus, über Erfolg und Grammy-Nominierungen undsogar über unterschiedliche Beweggründe für ihre ikonischenKopfbedeckungen. Das Festival setzt bei stilvoller Atmosphäre auchmusikalische Grenzen außer Kraft. Unterhaltsam und überraschend gehtder Film den Fragen nach, wie zum Beispiel die Kultband Kraftwerk zuden Jazzopen Stuttgart kommt und wie 7000 Zuschauerinnen undZuschauer die Auftritte live erleben. Oder aber, wie Till Brönner esschafft, seine Leidenschaft für Fotografie mit seiner Arbeit alsfünffach Echo- und Grammy-nominierter Musiker zu verbinden. Außerdemfolgt die Doku Joss Stones Soulstimme, lauscht ihren neuen Songsgenauso wie den legendären Auftritten von Jamie Cullum - einesKünstlers, der quasi als "Artist in Residence" der Jazzopen geltenkann.Jazzopen Stuttgart - ein Festival von Weltklasse Die Jazzopen sindin 25 Jahren eines der wichtigsten und attraktivsten Jazz- undPop-Festivals in Deutschland und Europa geworden. Mit über 40.000Besuchern jährlich steht es gleichberechtigt neben berühmtenJazzfestivals wie Montreux oder Rotterdam. Die Festivaldoku zeigt dieVielfalt der Jazzopen und das, was Besucher und Künstler aus allerWelt jedes Jahr im Juli nach Stuttgart zieht.Sendung im SWR Fernsehen:"Jazzopen Stuttgart 2018", Donnerstag, 18. August, 22:35 Uhr, SWRFernsehen Die Filme sind nach Ausstrahlung in der SWR Mediathek unterwww.swrmediathek.de verfügbar.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, senden Sie bitte denVermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" anpresse@swr.de.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell