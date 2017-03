Highlight Communications: Gestiegene Kosten drücken den Gewinn!

Liebe Leser,

HC hat in den ersten 9 Monaten 2016 mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Der Umsatz stieg um 29,5% auf 278 Mio SFr. Der Gewinn ging dabei um 3,7% auf 0,26 SFr pro Aktie zurück. Das betriebliche Ergebnis lag mit 19,4 Mio Sfr deutlich unter dem Vorjahreswert, was vor allem auf die gestiegenen operativen Kosten zurückzuführen ist. Hinzu kamen einige Sonderbelastungen bezüglich der teilweisen Übernahme der Constantin Medien AG. HC hat rund 3,2 Mio Aktien des Konkurrenten übernommen. Das entspricht einer Beteiligung von 3,36%.

Das Film- und Sportsegment ist weiterhin sehr stark

Zusammen mit dem Hauptaktionär HLEE beträgt das Stimmgewicht bei Constantin jetzt rund 10,5%. Der Kauf des Aktienpakets wurde vor allem strategisch begründet, denn HC produziert viele seiner Erfolgsformate im Kino zusammen mit der Medien-Gruppe. Aber auch im konzerneigenen Geschäft konnte HC kleinere Erfolge feiern. Das Film- und Sportsegment ist weiterhin sehr stark. Allein bei den Kinofilmen konnte ein Umsatzzuwachs von 22,6% erzielt werden.

Die Sport und Marketingaktivitäten lagen mit einem Plus von 18% nur knapp dahinter. Hier konnte sich HC weiterhin die Rechte an den UEFA-Übertragungen und der Champions League sichern. Im Kinogeschäft ist HC dagegen weiterhin auf die zyklischen Einnahmen angewiesen. Ob die Erfolge der Vergangenheit bestätigt werden können, ist eher fraglich. Zurzeit laufen die Filme „Verrückt nach Fixi“, „Dirty Cops: War on Everyone“ und „Girl on the Train“, die zusammen mit Constantin produziert wurden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.