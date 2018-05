Highland Gold Aktie: Die Zweifel sind wie weggeblasen!

Als Betreiber von Goldminen in Russland hatte es Highland Gold zuletzt an der Börse schwer. Die letzten Sanktionen der US-Regierung brachten auch Rohstoff-Werte im Land unter Druck. Speziell Highland Gold stürzte Anfang April um rund 10 Prozent im Kurs ab und drohte schon, auf ein neues Jahrestief abzurutschen. Experten mahnten zum damaligen Zeitpunkt an, dass die Reaktionen der Anleger übertrieben seien. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.