Highland Capital Management gibt Lancierung eines speziellen CLO OGAW-Fonds bekannt

Spezialist für strukturierte Kredite bietet europäischenInvestoren gezielten Zugang zu variabel verzinslichenVerbindlichkeiten in flexiblem OGAW-Einkommensfonds (HighlandFlexible Income UCITS Fund)Dallas (ots/PRNewswire) - Highland Capital Management, L.P., eineglobale, auf alternative Anlagen spezialisierte Vermögensverwaltung,meldet die Lancierung des Highland Flexible Income UCITS Fund, ein inIrland angesiedelter Fonds, dessen Schwerpunkt auf CollateralizedLoan Obligation (CLO) liegt. Als Wegbereiter im Bereichstrukturierter Kredite optimiert Highland seine Produktpalette analternativen Kreditangeboten mit dem neuen Fonds und dehnt so denEinflussbereich des Unternehmens innerhalb europäischerInvestorenzirkel aus."Das Optimieren und Erweitern des Zugangs zum Markt für variabelverzinsliche Verbindlichkeiten ist in Highlands DNA verankert, wofürdieser Fonds das jüngste Beispiel ist", erklärte Mark Okada,Mitgründer und Co-Chief Investment Officer (CIO) von Highland CapitalManagement. "Das OGAW-Framework bietet Investoren eine Reihe vonVorteilen und mit Highlands Expertise auf dem Gebiet strukturierterKredite und unserer Erfahrung mit der Handhabung von Darlehen- undCLO-Portfolios liquiditätsgetriebener Finanzinstrumente sind wir alsUnternehmen auf besondere Weise dazu qualifiziert, diese Strategieanzuwenden."Unter der gemeinsamen Aufsicht von Okada sowie Trey Parker,Co-CIO, und Neil Desai, Managing Director und Portfoliomanagerstrukturierter Produkte, bietet der Fonds durch CLO-Tranchengezielten Zugang zu variabel verzinslichen Verbindlichkeiten.Highland entwickelte das Produkt in der Absicht, der wachsendenNachfrage nach variablen Zinsatzstrategien unter europäischenInvestoren entgegenzukommen. Derartige Strategien sind innerhalb desbreiteren festverzinslichen OGAW-Universums relativ unüblich, da sieInvestoren zwecks Einkommensgenerierung zu laufzeitsensiblerenStrategien drängen. Der Fonds, der darauf ausgerichtet ist, hohelaufende Erträge mit Aussicht auf zunehmende Rentabilität durchKapitalzuwachs zu erwirtschaften, stellt daher eine wertvolle Optionfür Investoren dar, die zu einem Zeitpunkt Erträge anstreben, an demZinsrisiko zunehmend Besorgnis erregt.Der Basiszinssatz für CLO-Verpflichtungen wird vierteljährlich neufestgelegt, was das Zinsänderungsrisiko begrenzt. Zusätzlich bietenCLOs Erträge, die oft ähnlich bewertete Kreditinstrumenteübertreffen, was teilweise auf die relative Komplexitätzurückzuführen ist. Der durch die CLO-Struktur gebotene langlebigeErtrag zieht Investoren an, die an stabilen Einnahmen interessiertsind, ohne Kreditqualität einzubüßen.Der Fonds investiert in US-amerikanische und europäischestrukturierte Produkte durch eine Kombination aus grundlegenderSicherheitsanalyse und dynamischer Allokation innerhalb verschiedenerRatingkategorien. Das Portfolio besteht hauptsächlich aushochwertigen CLO-Verbindlichkeiten mit stabilem Investment-Grade undeinem Fokus auf der Minimierung von Kreditrisiken - ein zentralerAspekt in dieser Phase des Kreditzyklus.Der Highland Flexible Income UCITS Fund wird auf der MontlakeUCITS Platform gehostet, eine führende unabhängige Plattform fürOGAW-Fonds, die Investoren Zugang zu verschiedenen liquiden,transparenten und regulierten in Dublin angesiedeltenInvestmentprodukten bietet.Highland hat Bury Street Capital, ein in London ansässigesinstitutionelles kapitalbeschaffendes Unternehmen, als seinenVertreter in Großbritannien, Kontinentaleuropa und Nahost ernannt. ImRahmen dessen wird Bury Street als Vertriebsträger für den OGAW-Fondstätig sein.Highland verwaltet CLO-Sekundärinvestitionen in mehrere andereFinanzinstrumente, einschließlich Investmentfonds, private Fonds undseparate Konten.Informationen zu Highland Capital Management, L.P.Highland Capital Management, L.P. ist eine globale, aufalternative Anlagen spezialisierteMultimilliarden-Dollar-Vermögensverwaltung, die 1993 von Jim Donderound Mark Okada gegründet wurde. Das Unternehmen, das als Pionier imLeveraged-Loan-Markt gilt, wurde über 25 Jahre aufgebaut, wobei seinFachwissen im Bereich des Kreditwesens sowie sein wertorientierterAnsatz als Grundpfeiler dienten, um weitere Assetklassen zuerschließen. Heute betreibt Highland eine vielfältigeInvestitionsplattform, die institutionellen sowie Kleinanlegern aufder ganzen Welt dient. Neben Hochzinsanleihen umschließen dieAnlagekapazitäten von Highland auch Public Equity, Immobilien,Private Equity und Sondersituationen, strukturierte Kredite sowiesektor- und regionenspezifische Vertikalen, die um spezialisierteTeams herum aufgebaut sind. Highland hat seinen Hauptsitz in Dallas,Texas, und verfügt über Niederlassungen in New York, Buenos Aires,São Paulo, Singapur und Seoul. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen highlandcapital.com (https://www.highlandcapital.com/).