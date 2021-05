High Tide steigert US-Präsenz durch Übernahme von führendem CBD-E-Commerce-Einzelhändler FABCBD

Quelle: IRW Press

– Übernahme steigert aktuelle US-Umsatzrate von High Tide um ca. 60 % auf über 40 Mio. C$

– Äußerst wachstumsfördernde Transaktion für Aktionäre, da FABCBD 2020 einen Umsatz von 10,8 Mio. US$ und ein EBITDA von 4,3 Mio. US$ generiert hat – beide Kennzahlen haben sich in vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung