High Tide Inc.: Canna Cabana kündigt Einführung seines ‚Cannabis Delivery on Demand‘-Zustellprogramms an

Quelle: IRW Press

CALGARY, ALBERTA, 22. Februar 2022 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute die Einführung des Zustellprogramms ‚Cannabis Delivery on Demand‘ an ausgewählten ‚Canna Cabana‘-Einzelhandelsstandorten in ganz Kanada bekannt gegeben. Im Rahmen des neuen Programms wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung