High Tide Aktie: Millionen-Deal mit FABCBD!

Das auf den Einzelhandel fokussierte Cannabis-Unternehmen High Tide Inc. (TSXV:HITI) (OTCQB: HITIF) (FRA: 2LY) sagte am Montag, dass es 80% von Fab Nutrition, LLC. (firmierend als FABCBD) für 20,64 Millionen Dollar in Aktien und Bargeld erwirbt.

FABCBD, ein Online-Händler von CBD-Produkten auf Hanfbasis mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, wurde 2017 gegründet.

High Tide sagte, dass es als der profitabelste kanadische Einzelhändler für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung