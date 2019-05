High-Tech-Produktion von Glasfaser-Rohlingen startet im Herzen Europas

Gmünd (ots) - Wo der Spaten heute in Waldviertler Boden sticht, entsteht bis2020 das einzige europäische Glasfaser-Preform-Werk - die NBG Fiber GmbH.Hinter dem Projekt der NBG Unternehmensgruppe steht nicht nur eine mehrjährigeEntwicklungsphase, sondern auch ein 50-Millionen-Euro-Investment. Auf diesersoliden Basis wird bis 2020 das modernste Glasfaser-Preform-Werk der Welterrichtet. Auf 4000 m2 und durch die Leistung von 35 neuen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern wird in Zukunft in Gmünd im oberen Waldviertel eines der reinstenGläser der Welt erzeugt.Die Investoren der NBG Fiber GmbH hatten sich am Montag den 13.05.2019 in Linzzusammengefunden, um den Gesellschaftervertrag zu besiegeln. Der Spatensticherfolgte heute am Firmengelände in Gmünd/NÖ. KommR Karl Bauer, undGeschäftsführer der NBG Fiber, André Schönauer, BA MA, präsentierten das neueUnternehmen und die Technik hinter dem Projekt. Und durften unter anderem dieProjektpartner Mag. Reinhard Schwendtbauer (Raiffeisenlandesbank OÖ), GeorgKnill (Rosendahl Nextrom GmbH) und Vertreter der Politik, namentlichVizebürgermeister Hubert Hauer, Mag. Petra Patzelt (ecoplus) und LandesrätinUlrike Königsberger-Ludwig im Waldviertel begrüßen.PREFORMS - der Asphalt auf den DatenhighwaysDieses Glas dient als Rohmasse für Glasfaser, auf Englisch "Preform" genannt.Aus jedem der ca. 80 kg schweren hochreinen Glaskolben können in weiterer Folgemehr als 2500 km Glasfaser gezogen werden.Um den erforderlichen Reinheitsgrad für einen Glasfaser-Lichtwellenleiter zuerreichen, muss die Produktion in einem nahezu partikelfreien Reinraum erfolgen.Unter enormer Hitze und dem Einsatz unterschiedlichster Gase "wächst" diePreform heran. Über 120 Stunden bildet sich so die eiszapfenförmige Preform imInneren der 24 Meter hohen Produktionshalle.Österreichische Kooperation und Qualität als Basis des Erfolgs" Preforms sind in Europa Mangelware. Wir können mit unserem Know-how imGlasfaserbereich und mit Rosendahl Nextrom, unserem starken Partner imPreform-Technik-Bereich und einer Finanzierungslösung der INVEST AG, nicht nurdie Bedarfslücke schließen, sondern auch ein Produkt auf europäischemQualitätsstandard liefern. Das hebt uns ab. ", erklärt Andre Schönauer,Geschäftsführer der NBG Fiber GmbH.Rosendahl Nextrom ist ein Unternehmen der österreichischen Knill Gruppe undWeltmarktführer in der Preform- und Faserproduktionstechnik. Rosendahl Nextromliefert die Maschinentechnik für das Projekt.Die INVEST AG unterstützt durch ihren Private Equity Fond die Finanzierung desVorhabens und hält 26% der Geschäftsanteile. Bankenseitig wird das Konsortiumdurch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich betreut." Es freut uns, dass es mit den richtigen Partnern möglich ist,Industrieprojekte in Österreich von Grund auf neu zu gestalten. Gemeinsam könnenwir den Industriestandort ausbauen und infrastrukturell relevante Güter inzukunftsträchtigen Branchen lokal produzieren und weltweit exportieren. ",unterstreicht Mag. Reinhard Schwendtbauer, Vorstand der RLB OÖ und Aufsichtsratder Invest AG, die gute Zusammenarbeit mit der NBG Holding.Die INVEST AG ist die Beteiligungsgesellschaft der RaiffeisenbankengruppeOberösterreich und ist mit einem Fondsvolumen von 180 Millionen Euro Österreichsführender Private Equity Fonds.Die rein österreichischen Gesellschafter glauben an das Potenzial des Standortsund der Geschäftsidee. "Das weltweite Marktvolumen für Preforms beträgt 2,3 Mrd.USD. Wir können in der NBG Fiber jährlich Preforms für 5,2 Millionen KilometerGlasfaser herstellen. 2018 waren 530 Milionen Faser-Kilometer weltweit imUmlauf. Trotzdem konnte man den Bedarf am Markt nicht decken. Und derGlasfaserausbau schreitet global in rasendem Tempo voran", so Andre Schönauerüber das Potenzial der NBG Fiber.NBG - der internationale Glasfaser-PionierDie NBG exportiert mit ihren Firmen vom Standort Gmünd aus schon seit über 25Jahren ihr Know-how im Glasfaser-Bereich in die ganze Welt. Mit der NBG Fiberwird ein weiteres Glied in die Wertschöpfungskette der Fiber-Optics eingefügt."Wir haben jetzt schon Anfragen von Kunden aus aller Welt - ohne dass auch nureine Hallenwand steht. Diese Anfragen und Absichtserklärungen für Preformsübersteigen schon jetzt die Kapazitäten des NBG-Fiber-Projekts um dasDreifache!", sagt Karl Bauer, CEO der NBG Holding GmbH, der Visionär hinter demneusten NBG-Coupé, und ergänzt: "Ich bin überzeugt vom Erfolg dieses Projekts!""Als Wirtschaftsagentur sind wir sehr stolz, dass wir NBG mit unseren Expertendes Investorenservices bei diesem Projekt unterstützen konnten. Einem soinnovativen und renommierten Betrieb stehen sicher national und internationalalle Türen offen, daher ist es umso schöner, dass NBG erneut den AccessIndustrial Park in Gmünd, einen ecoplus Wirtschaftspark, für ein so großesInvestment ausgewählt hat. Dieses Projekt ist eine weiter Auszeichnung für denWirtschaftsstandort Waldviertel, seine tatkräftigen Unternehmerinnen undUnternehmer wie Karl Bauer und André Schönauer und ihre engagiertenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betont ecoplus Prokuristin Petra Patzelt.