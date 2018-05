High-Tech Gründerfonds III: Second Closing übertrifft mit 316,5 Millionen Euro alle Erwartungen

Bonn (ots) - Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat heute in Bonnim Rahmen des Family Day 2018 vor mehr als 1.000 Teilnehmerinnen undTeilnehmern aus der deutschen und internationalen Startup-Szene dasSecond Closing des HTGF III mit einem Volumen von 316,5 MillionenEuro verkündet. Damit setzt der Frühphaseninvestor dieErfolgsgeschichte der ersten beiden Fonds fort und übertrifft dieErwartungen: Der dritte Fonds hat das finale Ziel-Volumen von 310Millionen Euro sogar überzeichnet. Zu den Investoren gehören nebenöffentlichen Partnern wie dem Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie (BMWi) und der KfW derzeit 32 Unternehmen aus Industrie undWirtschaft. Erst kürzlich beteiligten sich auch die BoehringerIngelheim Pharma GmbH, Wilh. Werhahn KG und die Bayer AG am Fonds.Der HTGF III investiert seit Herbst 2017 bis zu drei Millionen Euro -in Ausnahmefällen auch mehr - Risikokapital zu frei verhandelbarenKonditionen in High-Tech-Startups, die bis zu drei Jahre alt sind."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserem dritten Fonds soeinen starken Zuspruch von neuen Investoren erhalten haben. Immermehr Unternehmen erkennen, dass die Investition in neue Technologienfür alle Zukunftsbranchen notwendig ist, um den WirtschaftsstandortDeutschland im internationalen Vergleich stark zu positionieren undInnovationen voranzutreiben", sagt Dr. Michael Brandkamp,Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds. "Es freut uns auch, dassinsbesondere im Mittelstand das Bewusstsein für die Vorteile derKooperation mit Startups stetig wächst. Wir sind dabei gernBrückenbauer und bringen beide Welten zusammen", so Dr. MichaelBrandkamp weiter.Die Investoren im HTGF III sind sowohl etablierteWirtschaftsunternehmen als auch Partner der öffentlichen Hand. Durchden hohen Anteil privater Investoren von über 30 Prozent desFondsvolumens sind die Finanzierungsmöglichkeiten noch flexibler:"Wir können alleine oder gemeinsam mit Partnern zu einer freiverhandelbaren Unternehmensbewertung oder wie bisher im bewährtenNachrangdarlehensmodell investieren", so Dr. Alex von Frankenberg,Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds. Der dritte Fonds kann mitindividuell ausgestalteten Konditionen und mehr Volumen gezielter aufdie Anforderungen von Startups eingehen. In der erstenFinanzierungsrunde sind so Investments in Höhe von bis zu einerMillion Euro allein oder gemeinsam mit anderen Investoren möglich.Insgesamt stehen pro Unternehmen bis zu drei Millionen Euro zurVerfügung.Von diesem höheren Investitionsvolumen profitieren vor allemTech-Startups aus Branchen, die schon von Beginn an einen höherenFinanzierungsbedarf haben. Eine wichtige Änderung im dritten Fondsist außerdem, dass der bisher obligatorische finanzielle Eigenanteilder Gründer nun optional ist. Noch ein Vorteil: Mit dem dritten Fondswerden nun auch Unternehmen unterstützt, die bis zu drei Jahre altsind. Der HTGF wird sich weiterhin bundesweit engagieren, inAusnahmefällen können jedoch auch Unternehmen, die ihren Hauptsitznicht in Deutschland haben, finanziert werden.Der HTGF III als Seismograph für das gestiegene Interesse an neuenTechnologienDer HTGF ist jedoch nicht nur Investor: "Unser Kerngeschäft gehtweit über das finanzielle Engagement hinaus: Wir verstehen uns alsSparringspartner für Startups, stehen ihnen mit unserer Expertise undunserem internationalen Netzwerk aus Investoren, Experten, Analystenund erfahrenen (Mehrfach-)Gründern zur Seite - wir begleiten sie überviele Jahre", sagt Dr. Alex von Frankenberg weiter. Startups erhaltenüber den HTGF direkten Zugang zu den Fondsinvestoren. Die am Fondsbeteiligten mittelständischen und großen Unternehmen können imGegenzug gleichermaßen mit den besten Gründern in für sie relevantenBereichen zusammenarbeiten und erhalten Zugang zu neuen Ideen undInnovationen. "Mit dem HTGF III haben wir gezeigt, dass wir den Nervder Zeit treffen. Gerade unter mittelständischen Unternehmen bestehtein enormes Interesse an der Zusammenarbeit mit Startups und einregelrechter Durst nach neuen Technologien, um wettbewerbsfähig zubleiben", erklärt Dr. Michael Brandkamp.Weitere Informationen: high-tech-gruenderfonds.dePressekontakt:Ansprechpartnerin High-Tech GründerfondsCornelia KlugPublic RelationsE-Mail: C.Klug@htgf.deTel.: 0228 82300-121Ansprechpartnerin PR-Agentur FAKTOR 3 AGMarina LenzKattunbleiche 35D-22041 HamburgTel.: 0 40 - 67 94 46-6304Fax: 0 40 - 67 94 46-11E-Mail: m.lenz@faktor3.deOriginal-Content von: High-Tech Gründerfonds, übermittelt durch news aktuell