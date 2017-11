Vor der High School ist nach der High School / Wissenswertes für die Zeit nach dem Schulaufenthalt im Ausland (FOTO)

Köln (ots) -Schon lange vor einem High School-Aufenthalt im Auslandbeschäftigt Schüler und Eltern die Zeit danach. Ein Schuljahrwiederholen oder doch lieber im Anschluss mit den 'alten' Freundendas Abitur meistern? Wie lange darf dann der Aufenthalt sein? WelcheFächerkombinationen im Ausland erleichtern den Anschluss nach derRückkehr? Gute und frühzeitige Planung empfiehlt sich daher nicht nurfür den Auslandsaufenthalt, sondern auch für die Zeit danach.Den richtigen Zeitpunkt findenEntscheidend für den Wiedereinstieg ist vor allem die Dauer desAuslandsaufenthalts. "Wer während der gymnasialen Schulzeit von neunJahren die gesamte elfte Klasse weggeht, kann danach in der Regel mitder alten Jahrgangsstufe weitermachen. Im Rahmen der verkürztengymnasialen Schulzeit G8 können Schüler im ersten Halbjahr derzehnten Klasse gehen, um dann nahtlos wieder in ihrer Stufeeinzusteigen - ein praktikabler Schritt, um alte Freundschaften zuerhalten, gleichzeitig die Englischkenntnisse ausreichend zuverbessern und sich in der fremden Kultur einzuleben. Schülerwiederholen die Stufe tendenziell, wenn sie während G8 die ganzezehnte Klasse ins Ausland gehen", sagt Tasja Frenzel, LeiterinInternationale Schulprogramme der gemeinnützigen Carl DuisbergCentren. "Viel hängt natürlich von den eigenen Noten ab. Wir erlebenaber, dass immer mehr Schüler und Eltern sich mittlerweile auch beiG8 für ein ganzes Schuljahr im Ausland entscheiden - auch, wenn diesdie Wiederholung der Klasse bedeutet", erklärt Frenzel. Bei einemAuslandsaufenthalt Ende der neunten beziehungsweise zehnten Klassesollte man sich darüber informieren, ob diesem zentrale Prüfungen imWege stehen, die Voraussetzung für den Realschulabschluss oder dieVersetzung in die Oberstufe sind.Verlängerung möglichGrundsätzlich hat jedes Bundesland unterschiedliche Richtlinienfür die Beurlaubung der Schüler und die Anerkennung der Schulzeit imAusland. "Die Praxis bisher hat gezeigt, dass letztlich dieEinstellung der Schulleitung entscheidend ist ebenso wie dieUnterstützung, die Schüler im Anschluss in der Heimatschuleerfahren", erklärt die Expertin. Der intensive Kontakt und dasGespräch mit den Ansprechpartnern dort sind deshalb unverzichtbar.Fällt die Entscheidung für ein ganzes High School Jahr mit Blick aufdie alten Freunde schwer, gibt es auch die Möglichkeit, denAufenthalt später vor Ort zu verlängern. "Manche Schüler können sichvor Beginn der Schulzeit im Ausland nicht vorstellen, nach einemganzen Auslandsjahr ohne ihre bisherigen Klassenkameradenweiterzumachen. Einmal vor Ort, gefällt es ihnen dann oft so gut,dass sie trotzdem verlängern. Einige bleiben sogar bis zumAbschluss."Die Fächer- und Schulwahl in den Blick nehmenSteht fest, wohin die Reise geht, bleibt die Frage nach derpassenden Schulform und den richtigen Fächern. Die Unterschiedezwischen privaten und öffentlichen Schulen wirken sich oft mehr imAlltag vor Ort aus als bei der späteren Rückkehr ins deutscheSchulsystem. "Die Lehrpläne der ausländischen und deutschen Schulenähneln sich meist nicht. Nach der Rückkehr interessiert sich leiderin der Regel keiner dafür, welche Inhalte im Ausland behandelt wurden- auch wenn formal in manchen Fällen bestimmte Fächer abgedeckt seinmüssen. Unter Umständen ist aber der Wiedereinstieg für Schülerleichter, wenn sie im Ausland auch anspruchsvolle Fächer wählen.Internate können die Inhalte meist genauer auf das deutsche Systemabstimmen als öffentliche Schulen", sagt Frenzel.Zurück mit FernwehNeue beste Freunde oder der Sportverein mit einer Mannschaft, aufdie man nicht verzichten möchte - Schüler, die ins Ausland gehen,haben zum Ende ihrer Zeit dort viele Abschiede vor sich, werden ihreGastfamilie und das mittlerweile neu gewonnene Umfeld vermissen. Beialler guten Planung wird die Rückkehr neben dem rein schulischenWiedereinstieg auch persönlich mit Unerwartetem verbunden sein. "Esist eine sehr prägende Zeit. Der alte Klassenverband existiert nichtmehr, es geht im Kurssystem weiter. Vielleicht habe ich mich selbstverändert oder die alten Freunde, die einige Zeit auf mich verzichtenmussten", sagt die Expertin der Carl Duisberg Centren. Die Zeit imAusland bringt viele neue Erfahrungen mit sich, die alte Mitschülernicht unbedingt teilen können. Tasja Frenzel rät hier allen zuGeduld, so auch Eltern, die ihre Sprösslinge kaum wiedererkennen,weil sie zurück ins Gastland wollen. "Letztlich ist es dann zuhausedoch so schön wie immer".Die Richtlinien der Bundesländer finden sich unterwww.aja-org.de/anerkennung-richtlinien-bundeslaender. WeitereInformationen zum Thema High School-Aufenthalte unterwww.carl-duisberg-highschool.de oder bei Carl Duisberg Centren,Internationale Schulprogramme, Hansaring 49-51, 50670 Köln, Tel.:0221/16 26-207, E-Mail: highschool@cdc.deZusatzinformationen: Wissenswertes für die Fächerwahl im Ausland:http://bit.ly/2AH2JZVPressefotos:Tasja Frenzel, Leiterin internationale Schulprogramme bei den CarlDuisberg Centren: http://bit.ly/2Bwty0dWeiteres Fotomaterial unter: https://www.cdc.de/index.php?id=523Pressekontakt:Carl Duisberg CentrenPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitAnja ThiedeHansaring 49-51, 50670 KölnTel. 0221/1626-261E-Mail: anja.thiede@cdc.deInternet: http://www.cdc.de/index.php?id=175Xing: www.xing.com/profile/Anja_Thiede2Original-Content von: Carl Duisberg Centren, übermittelt durch news aktuell