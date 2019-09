High Liner FoodsWie geht’s weiter, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Sulzer":

An der Heimatbörse Toronto notiert High Liner Foods per 19.09.2019, 19:31 Uhr bei 11.39 CAD. High Liner Foods zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat High Liner Foods auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der High Liner Foods ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die High Liner Foods-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,45, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,03, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: High Liner Foods hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,77 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.34%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,57 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: High Liner Foods erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 9,34 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,31 Prozent im Branchenvergleich für High Liner Foods bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,39 Prozent im letzten Jahr. High Liner Foods lag 26,26 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.