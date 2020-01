High Fashion hoch vier! Starfotograf Rankin inszeniert Heidi Klum für die aktuelle #GNTM-Kampagne auf vier Motiven (FOTO)

Unterföhring (ots) -Knallige Farben, High Fashion, starke Posen, ein traumhafter Strandin Malibu. Starfotograf Rankin inszeniert Heidi Klum für die Kampagnezur 15. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ineinem atemberaubenden Feuerwerk aus Tüll, Taft und Seide. In vierunterschiedlichen Haute-Couture-Roben strahlt das Topmodel von vierunterschiedlichen Motiven.ProSieben-Marketingchef David Loy: "Atemberaubende Kleider, Spaß anHigh Fashion, eine traumhafte Location, Lebensfreude pur. UnsereKampagne mit Heidi Klum steht für den Traum eines jeden Models. Zumersten Mal arbeiten wir mit vier unterschiedlichen Motiven für eine#GNTM-Kampagne. Danke an Heidi Klum und Rankin für diese sehrbesonderen Inszenierungen."Der Opener zur neuen Staffel wurde ebenfalls am Strand von Malibuproduziert und lehnt sich optisch an die Plakat-Motive an.Die vier #GNTM-Motive werden ab dem 28. Januar auf Plakaten in ganzDeutschland inklusive XXL Plakat zu sehen sein. Schon vorher werdensie in Print-Anzeigen in allen wichtigen Magazinen Deutschlandsveröffentlicht. Auf ProSieben wird das Format zusätzlich mit einerintegrierten Kampagne zum Start gepusht und über die Staffel hinwegkommunikativ inszeniert. Die Fanworld auf GNTM.de wird zusätzlich mitvielen Social-Elementen beworben, die sich gezielt an die ganz jungeZielgruppe richten.Alle Marketingmotive erhalten Sie auf unserer Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2020 zum Download."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 15. Staffel ab 30.Januar 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susanne Karl-MetzgerTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl-Metzger@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4489966OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell