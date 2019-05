Die High-End-Branche in Deutschland wächst trotz abkühlender Gesamtkonjunktur (FOTO)

München (ots) -- MEISTERKREIS-Index 2019: 70 Prozent der High-End-Unternehmenblicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück- Positive Erwartungen für 2019: 49 Prozent der Unternehmen wollenneue Jobs schaffen, 94 Prozent weiter investieren- Innovative Technologien gewinnen an Bedeutung: fast 80 Prozenthalten Künstliche Intelligenz für geschäftsrelevantDie Stimmung in der deutschen High-End-Branche bleibt auchweiterhin durchweg positiv. Im Jahr 2018 legten die befragtenUnternehmen beim Umsatz und Gewinn deutlich zu. So konnten 70 Prozentihren Umsatz um durchschnittlich 3,5 Prozent steigern und jederFünfte sogar um 10 Prozent. Entsprechend optimistisch ist dieMehrheit der Branche (52%) auch in der ersten Jahreshälfte 2019. Dassind die zentralen Ergebnisse des aktuellen MEISTERKREIS-Index, fürden der MEISTERKREIS und Roland Berger zum achten Mal in Folge 160Topmanager und Inhaber führender High-End-Firmen befragt haben,darunter Automobil-, Interieur-, Mode-, Uhren- undSchmuckunternehmen."Die Stimmung in der Branche ist ausgezeichnet, nicht nur wegender guten Umsatzentwicklung", sagt Clemens Pflanz, Gründer undVorsitzender der Branchenvereinigung MEISTERKREIS. "Auch die anderenGeschäftskennzahlen haben sich bei den meisten Befragten positiventwickelt." Das wirkt sich natürlich auch auf Investitionen undArbeitsplätze aus: Zwei Drittel der Befragten haben 2018 verstärktinvestiert und 56 Prozent haben ihre Belegschaften aufgestockt.Ausblick auf 2019 positivAuch beim Ausblick auf das erste Halbjahr 2019 sind dieUnternehmen sehr positiv gestimmt: Zwei Drittel von ihnen gehen davonaus, dass sie ihren Umsatz erneut um durchschnittlich 3,5 Prozentsteigern werden. 94 Prozent erwarten eine gleichbleibend gute oderweiter steigende Profitabilität, ebenfalls 94 Prozent wollen ihreInvestitionen halten. Angesichts dieser positiven Trends plant fastdie Hälfte der Befragten, weitere Mitarbeiter einzustellen.Grund dieser positiven Entwicklung ist vor allem dasGeschäftsmodell der High-End-Firmen: "Mit ihren qualitativhochwertigen und hochpreisigen Produkten sprechen diese Unternehmeneinen ganz bestimmten Kundenkreis an", sagt Pflanz. "Dadurch sind sieweniger anfällig für Konjunkturschwankungen." Außerdem haben vieleFirmen ihre Internationalisierung vorangetrieben und speziell inSchwellenländern neue Absatzmärkte erschlossen.Neue Technologien als Entwicklungsmotor"Auch die zunehmende Digitalisierung und digitale Angebote, diedie traditionellen Geschäftsmodelle ergänzen, haben den Unternehmenin den vergangenen Jahren neues Wachstumspotenzial eröffnet", sagtRichard Federowski, Partner von Roland Berger. So bezeichnet mehr alsdie Hälfte der Unternehmen solche Neuerungen als relevant für ihrGeschäft. Künstliche Intelligenz nennen sogar 77 Prozent als wichtigoder sehr wichtig, bei Cloud-Lösungen sind es zwei Drittel und beimobilen Bezahlsystemen 62 Prozent."Die Digitalisierung zieht sich durch die gesamteWertschöpfungskette durch", erklärt Richard Federowski. "Vor allem imMarketing, im Vertrieb und in der Administration gibt es vieleDigitalisierungsinitiativen", sagt Federowski. "Um die nötigenKompetenzen aufzubauen und zu erweitern, suchen sich UnternehmenKooperationspartner, kaufen Ressourcen zu und stellen entsprechendausgebildete Mitarbeiter ein. Das ist eine sehr wichtige Investitionin ihre Zukunft."Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:www.rolandberger.de/pressemitteilungenhttps://www.meisterkreis-deutschland.com/de/presse-internDer MEISTERKREIS vereint Menschen, Unternehmen und Institutionen,die für höchste Qualität und Kreativität aus und in Deutschlandstehen. Er fördert das Bewusstsein für ein einzigartiges undvielfältiges Segment und verdeutlicht den ökonomischen undkulturellen Stellenwert des Sektors. Der MEISTERKREIS, gegründet2011, hat über 70 Mitglieder: Unternehmen, kulturelle undwissenschaftliche Institutionen. Er vertritt einen Wirtschaftszweigmit einer Wertschöpfung von mehr als 160 Milliarden Euro und über300.000 Beschäftigten.Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 35 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 52 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 230Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Clemens PflanzMEISTERKREISHauptstadtbüroTel.: +49 30 800932308E-Mail: clemens.pflanz@meisterkreis-deutschland.comwww.meisterkreis-deutschland.comRoland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell