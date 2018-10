High 5 Games und GVC bauen ihre Partnerschaft in Europa aus

New York (ots/PRNewswire) - Als Teil der neuenContent-Partnerschaft zwischen H5G und GVC wird unter anderem eineintensive Expansion mit zahlreichen der führenden Marken von GVC aufder Gameiom-Plattform, darunter bwin und Sportingbet, in neue Märkteerfolgen. High 5 Games bringt über seinen Remote-Game-Server VAULTseit einiger Zeit regelmäßig mobilfähige Spiele heraus. Knapp 100erstklassige HTML5-Slot-Spiele von H5G werden bis Ende des Jahres fürdie Auslieferung in europäische Märkte und in die USA umgerüstet.Die stark optimierte HTML5-Pipeline wird über VAULT betrieben undwird auf allen Plattformen in Schlüsselmärkten unglaubliche Leistungbieten. Kunden von GVC werden hierüber hervorragende Spiele, darunterGolden Gladiator(TM), All That Cash(TM) und The Legacy of Cleopatra'sPalace(TM) geliefert. "Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaftmit einem dynamischen globalen Betreiber von Online-Wetten wie GVCauszubauen. Unser Ziel ist es, das Unternehmen darin zu unterstützen,Marktanteil in etablierten europäischen Märkten und neuen Regionenwie den USA zu gewinnen", so Anthony Singer, Gründer und CEO von High5 Games.Liron Snir, Chief Product Officer von GVC, merkte an: "Wir freuenuns, mehr Kunden in Europa den interessanten Content von H5G anbietenzu können und damit die Breite und Qualität unseres Casino-Angebotsweiter zu verbessern."High 5 Games entwickelt weiterhin aktiv Möglichkeiten und arbeitetfortgesetzt mit Führungsgremien in Europa und den USA zusammen mitdem beständigen Ziel, von seinem globalen Hauptsitz in 1 WTC (OneWorld Trade Center) in New York Content für alle regulierten Länderzu vertreiben. Für mehr Informationen zum Angebot von High 5 Gamesfür B2B besuchen Sie bitte BD@H5G.com.Informationen zu High 5 GamesHigh 5 Games entwickelt Spiele für die landgebundenen, Online-,sozialen und mobilen Märkte. Das Unternehmen hat Hunderte von Spielengeschaffen, die auf sechs Kontinenten und in mehr als 150 Länderngespielt werden. High 5 Games betreibt High 5 Casino, der führendeOrt für die umfangreichste Slot-Content-Sammlung in derCasino-Kategorie mit nahezu 17 Millionen Spielern weltweit sowiemehreren sozialen Casino-Nischen-Apps. Der führendeRemote-Game-Server des Unternehmens, High 5 VAULT, verbindet sich mitOnline-Casinos weltweit und bietet eine Auswahl der Top-Marken desUnternehmens für Spielen mit echtem Geld. Ziel von High 5 Games istes, der Weltmarktführer in der Erzeugung und im Vertrieb vonCasino-Content zu werden. Das Unternehmen hat Standorte in New YorkCity, New Jersey, Kansas City und London.Golden Gladiator(TM), All That Cash(TM) und The Legacy ofCleopatra's Palace(TM) sind Video-Slot-Spiele und wurden von High 5Games entwickelt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/631343/HIGH5GAMES_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/721753/vault__Logo.jpgOriginal-Content von: High 5 Games, übermittelt durch news aktuell