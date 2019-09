"Hier spricht Berlin": Der neue rbb-Talk im Ersten mit Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer (FOTO)

(ots) -Aus der Hauptstadt für das Erste: Am 1. Oktober 2019 um 23.00 Uhrstartet der Rundfunk Berlin-Brandenburg den Talk "Hier sprichtBerlin" mit den Moderatorinnen Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer.Gäste der 90-minütigen Sendung sind der Moderator Günther Jauch, derMusiker Sido, die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, derOpernsänger Thomas Quasthoff und die Autorin Else Buschheuer.Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer sprechen mit ihren Gästen über 30Jahre Mauerfall, wichtige persönliche Wegmarken und Erfahrungen mitder Wende.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Eva-Maria Lemke undJessy Wellmer im Doppel - das verspricht eine aufregende Mischung ausFragen, Kommentaren und viel Topspin. Sieger werden am Ende dieZuschauerinnen und Zuschauer sein."Unterhaltsame Gespräche, gute GetränkeIn Berlin wurde und wird Geschichte geschrieben. Hier fallenEntscheidungen, die das ganze Land betreffen. In der Hauptstadtwerden Trends gesetzt und Dinge verhandelt, die aufregen, berührenund unterhalten - genau der richtige Ort für "Hier spricht Berlin".Die Atmosphäre dieser Sendung ist wie die Stadt, aus der sie kommt:zwischen erwachsen und übermütig - und auch Banalitäten dürfen sein,wenn sie denn unterhaltsam sind. Ein gutes Gespräch kann zuweilendurch ein gutes Getränk noch besser werden. Auch an diese Erfahrungknüpft "Hier spricht Berlin" an. Es darf getrunken und - wenn dieGäste sich trauen - auch geraucht werden."TALK am Dienstag" im Ersten"Hier spricht Berlin" ist am 1. Oktober 2019 um 23.00 Uhr und am22. Oktober 2019 um 22.45 Uhr im Ersten zu sehen. Der Talk aus derHauptstadt wird in der neuen Reihe "TALK am Dienstag" im Wechsel mitder "NDR Talk Show", dem "Kölner Treff" und "3nach9" im Erstenausgestrahlt. Die Sendung "Hier spricht Berlin" vom 1. Oktober istnoch einmal am Freitag, 4. Oktober 2019, um 22.00 Uhr im rbbFernsehen zu sehen.Pressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth SchwiontekTelefon 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell