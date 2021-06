Hier sind 4 der größten Kritiker von Bitcoin

Alle reden dieses Jahr über Kryptowährungen und Bitcoin. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung der Welt, hat im März den Preispunkt von 60.000 US-Dollar überschritten. In den letzten Wochen ist der Preis deutlich gesunken, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes liegt er immer noch über 35 % höher als zu Beginn dieses Jahres.

Viele sind optimistisch, was die Zukunft der Krypotwährung angeht. Aber es ist wichtig, auch auf die Bitcoin-Bären zu hören. Selbst wenn du anderer Meinung bist, ist das eine gute Möglichkeit, deinen Krypto-Enthusiasmus zu zügeln.

1. Warren Buffett

Der überaus erfolgreiche Investor glaubt schon lange, dass die Krypto-Geschichte nicht gut ausgehen wird. Bereits 2018 bezeichnete Buffett Bitcoin als „wahrscheinlich Rattengift zum Quadrat.“

Seine Hauptsorge ist, dass Bitcoin ein spekulativer Vermögenswert ist, der nichts produziert und keinen inhärenten Wert hat. Er sieht es ähnlich wie die Tulpenmanie, die in den Niederlanden in den 1600er Jahren um sich griff, mit Leuten, die etwas in der Hoffnung kauften, dass sie es für noch mehr verkaufen könnten, als sie bezahlt hatten.

„Wenn du unproduktive Vermögenswerte kaufst, ist alles, worauf du zählst, ob die nächste Person dir mehr zahlen wird, weil sie noch aufgeregter ist, dass eine andere nächste Person kommt“, sagte er auf CNBC TV. „Aber das Vermögenswert selbst schafft nichts.“



Er ist nicht der Einzige, der den Vergleich mit der Tulpenmanie zieht, die viele als erste Börsenblase anführen. Tulpen waren das Must-Have der 1600er Jahre in Europa. Tulpen waren schwierig zu züchten, und bestimmte Sorten waren besonders wertvoll. Die Spekulation geriet so sehr außer Kontrolle, dass du mit nur einer Tulpenzwiebel ein Haus kaufen konntest – bis die Blase platzte und das Vertrauen zusammen mit den Tulpenpreisen fiel.

Buffetts mangelnder Enthusiasmus für Bitcoin ist zu erwarten, da es gegen seine Hauptinvestitionsstrategien geht. Er ist ein Value-Investor, der danach sucht, unterbewertete Aktien oder Unternehmen mit einem langfristigen wirtschaftlichen Wert zu kaufen. Er investiert auch nur in Dinge, die er versteht.

2. Peter Schiff

Der CEO und Chefstratege von Euro Pacific Capital sagt, dass die einzige Kryptowährung, die er unterstützen würde, eine ist, die durch Gold gedeckt ist. Das ist kaum überraschend, da er ein großer Anhänger von Rohstoffen wie Gold, Silber und Öl ist.

Er sagte zu Kitco News: „Die einzigen Kryptowährungen, die Sinn machen würden, wären legitime Kryptowährungen. Genauso wie ich keine Fiat-Papierwährungen mag, d.h. Papierwährungen, die durch echtes Geld gedeckt sind, mag ich auch keine digitalen Fiat-Währungen. Aber, wenn du eine digitale Währung hast, die durch Gold gedeckt und in Gold einlösbar ist, nun, dann ist das gut, das ist großartig, ich denke, das würde perfekt funktionieren.“



Schiff ist auch nicht optimistisch, was den US-Dollar angeht. Aber er denkt, dass wir Bitcoin fallen sehen werden, bevor es der US-Dollar tut.

„Ich persönlich denke, dass die Bitcoin-Blase vor der US-Dollar-Blase platzen wird. Wir könnten eine Kryptowährungskrise haben, bevor wir eine US-Dollarkrise haben“, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Online-Finanz-TV-Sender Real Vision.



3. Paul Krugman

Der Wirtschaftsnobelpreisträger und Kolumnist der New York Times ist schon lange ein lautstarker Bitcoin-Skeptiker. Er macht sich Sorgen um den Energieverbrauch, der sich seiner Meinung nach in hohen Transaktionskosten niederschlägt, und über den fehlenden Rückhalt der Regierung. Er ist der Meinung, dass staatliche Unterstützung das ist, was traditionellem Geld seinen Wert verleiht.

Darüber hinaus argumentiert er in einer aktuellen Kolumne, dass Bitcoin 12 Jahre Zeit hatte, sich als Währung zu beweisen und es nicht geschafft hat.

„Zwölf Jahre später spielen Kryptowährungen fast keine Rolle im normalen Wirtschaftsleben. Fast das einzige Mal, dass wir davon hören, dass sie als Zahlungsmittel verwendet werden – im Gegensatz zum spekulativen Handel – ist in Verbindung mit illegalen Bemühungen“, schrieb er.



Krugman vergleicht Bitcoin mit einem riesigen, langlaufenden Ponzi-Schema. Jeder Vermögenswert ist das wert, was die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Die Leute kaufen weiter, auch wenn sie die Technologie nicht vollständig verstehen, also steigen die Preise weiter.

Trotzdem hat er kürzlich getwittert, dass er es aufgegeben hat, das Ende vorherzusagen: „Aber ich habe es aufgegeben, den baldigen Untergang vorherzusagen. Es scheint immer eine neue Generation von Gläubigen zu geben. Vielleicht betrachte ich es einfach als einen Kult, der auf unbestimmte Zeit überleben kann.“

4. Bill Gates

Microsoft-Gründer Bill Gates hat einen anderen Grund, nicht in Bitcoin zu investieren: Die Umwelt. Er sagte der New York Times kürzlich in einem Interview: „Bitcoin verbraucht mehr Strom pro Transaktion als jede andere Methode, die die Menschheit kennt.“

Der CO2-Präsenz von Bitcoin stand kürzlich im Rampenlicht, nachdem Elon Musk die Annahme von Bitcoin aufgrund von Umweltbedenken ausgesetzt hat. Laut einer Recherche der Cambridge University verbraucht die digitale Währung in einem Jahr so viel Strom wie ein Land von der Größe der Niederlande – in diesem Zusammenhang hat sie nichts mit der Tulpenmanie zu tun.

Haben sie Recht mit der Kritik?

Wenn Bitcoin innerhalb von sechs Wochen um fast 50 % fällt (wie es in den letzten Monaten der Fall war), könnte man selbst dem hartgesottensten Bitcoin-Fan verzeihen, wenn er sich fragt, ob es richtig ist, dass diese Investoren Abstand halten.

Es gibt eine Menge Hype. Und es ist ein relativ unerprobter Markt. Daher ist es nicht verkehrt, bei Rohstoffen zu bleiben oder nur in umweltfreundliche Technologien zu investieren, vor allem wenn du risikoscheu bist. Aber wenn du bereit bist, Risiken im Austausch für höhere potenzielle Gewinne einzugehen, könntest du dich entscheiden, zu diversifizieren, indem du einen kleinen Teil deines Portfolios in Kryptowährungen investierst.

Vielleicht glaubst du, dass Bitcoin, oder die Blockchain-Technologie dahinter, Potenzial hat. Oder du stimmst denjenigen zu, die sagen, dass sich die Gesellschaft letztendlich vom traditionellen Geld wegbewegen wird. Am Ende geht es darum, deine eigene Recherche zu betreiben. Bitcoin hat einige große Kritiker, aber auch einige große Fans – wie Mark Cuban – und es lohnt sich, beide Seiten der Debatte zu verstehen.

Wenn du dich entscheidest zu investieren, melde dich bei einer Top-Kryptowährungsbörse an, damit deine Positionen sicher sind und investiere nur Geld, das du dir leisten kannst zu verlieren. Auf diese Weise stehst du nicht mit leeren Händen da, wenn die Blase platzt.

Dieser Artikel wurde von Emma Newbery auf Englisch verfasst und am 09.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, Microsoft und Tesla.

