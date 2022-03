Hier sind 1,52 Billionen Gründe, jetzt in Dividendenaktien zu investieren

Investitionen in Dividendenaktien sind ein hervorragender Weg, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. Du investierst in profitable Unternehmen, die dich per Dividende an ihrem Gewinn beteiligen. Die regelmäßigen Zahlungen kannst du entweder reinvestieren oder für die schönen Dinge des Lebens ausgeben.

Ein weiterer Dividenden-Trick: Der Ärger über die nächste Preiserhöhung bei McDonald’s oder Microsoft ist wesentlich geringer, wenn du am Ende deinen Anteil am Profit erhältst.

Das Jahr 2022 wird voraussichtlich ein Rekordjahr für Dividenden werden. Ja, es könnte tatsächlich 1,52 Billionen Gründe liefern, in Dividendenaktien zu investieren.

1,52 Billionen Gründe für Dividendenaktien

Auf diese Zahl kommt eine Studie des britischen Vermögensverwalters Janus Henderson, über die das Handelsblatt zuerst schrieb. Die Experten haben die voraussichtlichen Ausschüttungen 2022 analysiert und haben festgestellt: Bereinigt um Sonderdividenden und Währungsschwankungen könnten die weltweit gezahlten Dividenden dieses Jahr um 5,7 % auf 1,52 Billionen US-Dollar klettern. Oder ausgeschrieben: 1.520.000.000.000 US-Dollar Dividenden!

Schon 2021 war für Besitzer von Dividendenaktien ein gutes Jahr. Getrieben von hohen Ausschüttungen bei Rohstoffaktien und Tech-Aktien und von Nachholeffekten nach dem Corona-Jahr 2020 waren die weltweiten Dividenden damals sogar um fast 17 % geklettert.

Auch in Deutschland gibt es einen neuen Rekord: Voraussichtlich 53 Mrd. Euro dürften von deutschen Unternehmen an ihre Aktionäre fließen. Treibende Kräfte sind hier DAX-Konzerne wie die Allianz, Münchener Rück und Mercedes. Diese Dividendenaktien haben ihre geplanten Ausschüttungen in diesem Jahr bereits bestätigt und unerwartet stark erhöht.

Das Einmaleins der Dividendenaktien

Die wichtigste Kennzahl beim langfristigen Investieren in Dividendenaktien ist ohne Frage die Dividendenrendite. Sie setzt die Dividende ins Verhältnis zum Aktienkurs.

Jedoch gilt nicht immer der Grundsatz „je höher desto besser“. Eine hohe Dividendenrendite kann auch ein Warnsignal für ein hohes Risiko sein, wenn der Aktienmarkt einen möglichen Rückgang der Dividende in Zukunft einpreist.

Eine fast ebenso wichtige Kennzahl ist die Ausschüttungsquote, die die Dividende pro Aktie ins Verhältnis zum Unternehmensgewinn setzt. Eine Dividende, die mehrere Jahre in Folge über dem Jahresüberschuss liegt, ist nicht nachhaltig. Besser sind Ausschüttungsquoten um 50 % – dann kann das Unternehmen sogar einen Gewinneinbruch verkraften, ohne dass die Dividende gekürzt werden muss.

Wie du trotzdem hohe Dividendenrenditen erhalten kannst

Für ein langfristiges Investment ist mir persönlich eine sichere Dividendenaktie, bei der ich keine Kürzung der Ausschüttung befürchten muss, deutlich lieber.

Viele Unternehmen aus defensiven Branchen, etwa Konsumgüter- und Pharmakonzerne, haben sich sogar selbst dazu verpflichtet, eine jährlich steigende Dividende auszuzahlen. Mit diesen Dividendenaktien kannst du mit wenig Risiko eine hohe Dividendenrendite erzielen: Denn im Verhältnis zu deinem Kaufkurs steigt sie ganz natürlich über die Zeit.

Nun hast du 1,52 Billionen Gründe kennengelernt und eine Grundanleitung erhalten – wann kaufst du deine erste Dividendenaktie?

Der Artikel Hier sind 1,52 Billionen Gründe, jetzt in Dividendenaktien zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christoph Gössel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Microsoft.

Motley Fool Deutschland 2022