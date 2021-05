Hier sieht man, wie sehr PayPal auf Venmo angewiesen ist

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Der digitale Zahlungs- und Finanztechnologieriese PayPal Holdings (WKN:A14R7U) feuert weiterhin auf allen Zylindern. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 29 % im Jahresvergleich auf 6,03 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow um 27 % auf 1,22 Milliarden US-Dollar stieg. Mobile digitale Geldbörsen werden schnell zum täglichen Standard für Verbraucher auf der ganzen Welt, und die PayPal-Tochter Venmo ist ein wichtiger Teil davon. Aber wie sehr verlässt sich das Unternehmen auf Venmo? Weniger als man denken könnte, was zeigt, wie groß die Chancen für PayPal noch sind.

Venmos noch relativ kleines Zahlungsvolumen

PayPal meldete Ende März 392 Millionen aktive Konten (einschließlich 14,5 Millionen neuer aktiver Konten in den ersten drei Monaten des Jahres), die ein globales Gesamtzahlungsvolumen (TPV) von 285 Milliarden US-Dollar ermöglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen stieg das TPV um 46 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Für viele junge Verbraucher ist Venmo eine angesagte mobile App – sie wird genutzt, um Bargeld mit Freunden und Familie zu teilen und in geringerem Maße als Methode, um Geschäfte mit Händlern abzuwickeln. Im April gab es über 70 Millionen aktive Venmo-Konten, was einen kleinen Anteil von 18 % an der gesamten aktiven Kundenbasis ausmacht. Das Gleiche gilt für das TPV. Von den 285 Milliarden US-Dollar, die in Q1 verarbeitet wurden, wurden nur 51 Milliarden US-Dollar (wiederum 18 % der Gesamtsumme) von Venmo abgewickelt.

Das TPV-Wachstum von Venmo im Jahresvergleich lag im Quartal jedoch bei 63 % und übertraf damit den Gesamtdurchschnitt von 46 %. Obwohl Venmo nur einen kleinen Teil von PayPal ausmacht, ist es eine wichtige App für die langfristigen Wachstumsaussichten und befindet sich noch in der Anfangsphase der Monetarisierung. PayPal gab an, dass es für das Gesamtjahr 2021 ein TPV-Wachstum von etwa 30 % und ein Umsatzplus von etwa 20 % erwartet.

Händler, Kryptowährungen, und eine Super-App der nächsten Generation

Ein Bereich, der für das Wachstum von Venmo entscheidend ist, sind Händlerkonten. Händlerdienste machen den Löwenanteil des Umsatzes von PayPal aus (mit 94 % des TPV in Q1), aber Venmo wurde als Peer-to-Peer-Plattform zum Teilen von Geld gestartet. Venmo-Nutzer können kostenlos Bargeld vom Guthaben der digitalen Brieftasche an andere Konten senden und empfangen.

Aber das Hinzufügen von Geschäftsprofilen (die auch digitales Bargeld oder Zahlungen mit verknüpften Debit- und Kreditkarten gegen eine Gebühr akzeptieren können) zur Plattform wird der Schlüssel sein, damit das Unternehmen sein Umsatzziel von 900 Millionen US-Dollar pro Jahr erreicht. PayPal sagte, dass es am Ende des ersten Quartals 300.000 Konten von kleinen Unternehmen auf Venmo hatte, aber wenn man bedenkt, dass PayPal insgesamt etwa 1,5 Millionen neue Händlerkonten netto in diesem Zeitraum verzeichnete, ist Venmo hier noch früh in seinen Bemühungen.

Der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ist ebenfalls ein vielversprechender Bereich. Krypto-Funktionen (im Wert von nur 1 US-Dollar) wurden im April zu Venmo hinzugefügt, und das Unternehmen schloss kürzlich die Übernahme von Curv ab, einem Cloud-Computing-Infrastrukturanbieter für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte. Angesichts der boomenden Verbrauchernachfrage nach digitalen Token und einer zunehmenden Anzahl von Unternehmen, die bereit sind, sie als Zahlungsmittel zu akzeptieren, hat Venmo eine neue, wachstumsstarke Initiative in den Händen.

Die Integration von Geldtausch, digitalen Zahlungen, Kryptowährungen und anderen grundlegenden persönlichen Finanzdienstleistungen an einem bequemen Ort war auch ein Schwerpunkt bei PayPal und es wird berichtet, dass die nächste Generation der Venmo „Super-App“ (eine mobile Anwendung, die mehrere Funktionen und Möglichkeiten kombiniert) im dritten Quartal dieses Jahres veröffentlicht wird. Weitere Details werden folgen, aber das Management sagte, dass es seine Angebote mit Funktionen, die E-Commerce, digitale Zahlungen und grundlegendes digitales Banking umfassen, vertiefen wird.

PayPal ist ein massiver Marktführer in der Finanztechnologie, aber es hat noch viel Wachstum vor sich, da es weiterhin rund um den Globus expandiert – insbesondere über seine Venmo-Tochter. Die Aktien sind mit dem 54-fachen des nachlaufenden 12-Monats-Cashflows nach dem Q1-Bericht angemessen bewertet, wenn man den stetigen Rückenwind bedenkt.

