Hier lohnt ein genauerer Blick: Was man über die Dividende von Texas Instruments wissen sollte!

Nicht wenige Investoren setzen ja bekanntermaßen auf Dividendenaktien. Dies ist auch durchaus nachzuvollziehen, denn mit den erhaltenen Ausschüttungen lässt sich wunderbar ein zusätzlicher Einkommensstrom aufbauen. Vor allem Aktien aus dem Konsumbereich gelten gemeinhin als gute und solide Dividendenlieferanten. Aber auch in anderen Branchen kann man hier unter Umständen fündig werden.

Zum Beispiel im Technologiesektor. Hier haben sich einige Konzerne mittlerweile zu regelrechten Dividendenperlen gemausert. Auf den ersten Blick ist dies allerdings nicht immer gleich zu erkennen. Doch wenn man einmal etwas genauer hinschaut, lässt sich manchmal Interessantes zutage fördern und man kann Werte mit einer sehr soliden Dividendenpolitik ausfindig machen.

Eine solche Aktie könnte beispielsweise die des amerikanischen Halbleiterproduzenten Texas Instruments (WKN: 852654) sein. Das Unternehmen mit Sitz in Dallas hat es meines Erachtens absolut verdient, als solider Dividendenwert bezeichnet zu werden. Schauen wir uns also einmal an, was der Konzern in Sachen Ausschüttung zu bieten hat.

Erstaunliche Tech-Dividende

Wer eine Technologieaktie für sein Dividendendepot sucht, der könnte sich wahrscheinlich mit den Papieren von Texas Instruments absolut anfreunden. Denn der Halbleiterhersteller muss sich hinter anderen Dividendenwerten keineswegs verstecken. Ganz im Gegenteil. Ein Blick auf die Dividendenhistorie verrät uns hier sehr schnell, warum.

Bereits 1962 schüttete Texas Instruments erstmals eine Dividende an seine Aktionäre aus. Und bis heute erfolgte seitdem in jedem Jahr eine Ausschüttung an die Investoren. Aber nicht nur das. Die Gewinnbeteiligung wird nun schon seit 17 Jahren auch in schöner Regelmäßigkeit erhöht. Und dies in einer für einen Technologiekonzern recht hohen Geschwindigkeit, wie ich finde.

Im Zeitraum von 2004 bis 2020 steigerte Texas Instruments seine Dividende um durchschnittlich 26,30 % pro Jahr. Und erst im November letzten Jahres wurde die Quartalsausschüttung um 13 % auf 1,02 US-Dollar je Aktie angehoben. Auf ein Jahr hochgerechnet erhalten die Investoren also aktuell eine Dividende von 4,08 US-Dollar je Anteilsschein ausgezahlt.

Aber auch der Free Cashflow des Unternehmens konnte relativ konstant erhöht werden. Das führte dazu, dass Texas Instruments für das Jahr 2020 nur eine recht niedrige Ausschüttungsquote von 62 % ausweisen musste. Und dies bedeutet, dass der Konzern seine Ziele für Nachhaltigkeit sowie weiteres Dividendenwachstum konsequent weiterverfolgen kann.

Ein Blick auf die Aktie

Aber nicht nur die Dividende ist in einem rasanten Tempo angestiegen. Auch die Aktie von Texas Instruments konnte eine beachtliche Entwicklung hinlegen. Aktuell notiert sie mit 192,01 US-Dollar (12.04.2021) stolze 78 % höher als vor zwölf Monaten. Aber blicken wir auf die letzten zehn Jahre, so können wir hier insgesamt eine durchaus zufriedenstellende Kurssteigerung von 462 % erkennen.

Die Bewertung der Papiere liegt derzeit bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29. Und mit den vorliegenden Daten lässt sich aktuell eine Dividendenrendite von 2,12 % errechnen. Auch wenn dieser Wert nicht sehr hoch erscheint, so sollte man aber die zu erwartenden weiteren Anhebungen der Ausschüttung mit einkalkulieren. Die Aktie von Texas Instruments könnte also für Investoren, die noch auf der Suche nach einem Technologiewert mit solider Dividende für ihr Depot sind, durchaus einmal einen genaueren Blick wert sein.

