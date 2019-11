Köln (ots) -Klingt komisch, ist aber so: Die Maus spricht nicht und trotzdemstartet der WDR am 1. Dezember "die Maus zum Hören". In täglich neuenPodcast-Ausgaben und ihrem Digitalradiokanal für Kinder zwischensechs und zehn Jahren erschließt sich die Maus neben Fernsehen undNetz eine neue Welt. Auch hier entschlüsselt sie mit ihrerunnachahmlichen Art die Geheimnisse des Alltags - typisch Maus eben.Moderiert wird "Die Sendung mit der Maus zum Hören" von André Gatzkeund Nina Heuser. André Gatzke ist dem Maus-Publikum als Reporterbekannt, seit mehr als zehn Jahren präsentiert er außerdem die "DieSendung mit dem Elefanten". Nina Heuser ist seit vielen Jahren alsModeratorin und Autorin für das WDR-Kinderradioprogramm tätig undbringt durch die Moderation der WDR-Familienkonzerte vielBühnenerfahrung mit.Valerie Weber, WDR-Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur:"Bildung auf Augenhöhe, das hat sich die ARD schon immer auf dieFahnen geschrieben und führt im Fernsehen mit der 'Sendung mit derMaus' seit fast fünf Jahrzehnten Generationen von Kindern anWissensthemen heran. Deshalb war es dem WDR ein Anliegen, dass es dieMaus mit ihren Lach- und Sachgeschichten nun auch zum Hören gibt.Damit haben Kinder nun eine völlig neue Möglichkeit, die Welt mit denOhren der Maus für sich zu entdecken."Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion undUnterhaltung:"Wie keine andere Persönlichkeit ist die Maus Familienmitglied. Siewohnt im Kinderzimmer, fährt mit in den Urlaub und geht manchmalsogar mit ins Bett. Da wurde es höchste Zeit, dass Kinder 'DieSendung mit der Maus' jetzt endlich auch hören können. Und selbstwenn die Maus auch weiterhin nicht spricht, am Augenklimpern wird mansie auch im Radio jederzeit erkennen. Die Maus ist für uns daswichtigste Angebot, mit dem wir die Beitragszahler von morgen fest anunsere wertvollen Programme binden."Auch in "Die Sendung mit der Maus zum Hören" spielen dieAlltagsfragen der Kinder eine zentrale Rolle - immer mit dem Ziel,die Welt ein bisschen verstehbarer zu machen. Jede Ausgabe hat eineninhaltlichen Schwerpunkt: "Warum fressen Waschmaschinen eigentlichSocken?", fragt sich die Maus z.B. am nationalen Sockentag in denUSA. "Schlafen Tiere im Winterschlaf wirklich durch?" oder "Geht amFreitag, den 13. wirklich alles schief?" sind weitere Beispiele fürdie riesige Themenbandbreite des neuen Maus-Angebots zum Hören.Selbstverständlich darf auch die Musik nicht fehlen - von klassischerKindermusik und Pop bis hin zu Sounds aus aller Welt ist alles dabei.Eltern können ihre Kinder jederzeit vertrauensvoll alleine zuhörenlassen.Die Fernseh- und Hörfunkredaktionen im WDR arbeiten eng zusammen, umdas crossmediale Kinderprogrammangebot umzugestalten und zuerweitern: Im Digitalradio wird "Die Sendung mit der Maus zum Hören"als Radiokanal etabliert, hier läuft sie ab dem ersten Advent (1.Dezember) linear auf DAB+. Parallel ist das neue Kinderradioprogrammüber die Maus-Webseite und die Maus-App verfügbar. Täglich werdenneue Podcast-Ausgaben bereitgestellt. Auch auf WDR 5 wird sonntagskünftig das neue Audioangebot der "Sendung mit der Maus" zu hörensein. "KiRaKa" wird als Sendung weiterhin bei WDR 5 über UKWausgestrahlt. Die medienpädagogischen Aktivitäten an Grundschulen inNordrhein-Westfalen werden im nächsten Jahr fortgeführt.Fotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4452029OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell