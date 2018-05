Ismaning (ots) -Mit 'Cleo' (www.cleo-app.de) steht ab sofort ein neuer digitalerService für alle Menschen mit MS zur Verfügung. Aus vier Kategorienkönnen sich Patienten einfach und individuell ihre Unterstützung beiMS auf dem Smartphone zusammenstellen. Zu den Serviceleistungengehören eine Chatmöglichkeit mit einem MS-Coach, der Fragen rund umdie MS beantwortet, maßgeschneiderte Inhalte mit Tipps und Anregungensowie Patientengeschichten und Aktuelles zum Leben mit MS. In einempersönlichen Tagebuch können Patienten entsprechend ihrenBedürfnissen ihren Krankheitsverlauf dokumentieren und Berichteerstellen lassen, um sich auf den Arzttermin vorzubereiten oder dieDaten mit dem Arzt zu besprechen. 'Cleo' bietet außerdemTrainingsprogramme für das eigene Wohlbefinden, die von Expertenentwickelt und auf die Bedürfnisse von Menschen mit MS zugeschnittensind. Der Bedarf an Informationen und Hilfestellungen ist nämlichgroß.Allein in Deutschland leben etwa 220.000 an MS erkrankte Menschen,weltweit wird die Zahl auf bis zu 2,5 Millionen geschätzt [1]. "Wirmöchten mit 'Cleo' Menschen mit MS in ihrem Alltag so unterstützen,wie sie es sich individuell wünschen. Jeder kann den umfangreichenService so nutzen, dass er sich damit gut fühlt und einen Mehrwerterfährt. So wie die MS sich nicht bei jedem gleich äußert, liefertauch 'Cleo' für jeden Nutzer ein personalisiertes Angebot", sagtMaria-Theresa Grundler, Managerin für Patienten-Services bei Biogen.Treppensteigen, dem Bus hinterhereilen oder die volle Kaffeetassezum Schreibtisch balancieren - was für gesunde Menschen Kleinigkeitendes Alltags sind, kann sich für MS-Betroffene als Hürdeherausstellen, die sie jeden Tag überwinden müssen. Unter dem Motto"Du machst das großartig" hat das Unternehmen Biogen die App 'Cleo'entwickelt, die für alle MS-Patienten eine umfassende Hilfestellungsein kann. "'Cleo' bietet mehr als reine Information und soll alsunterstützender Beistand im Alltag möglichst nah am Nutzer sein. DasAngebot wurde unter Mitwirkung von Betroffenen und Expertenentwickelt und berücksichtigt, welchen Herausforderungen Menschen mitMS täglich begegnen", so Grundler. "Bislang sehen wir keinevergleichbare Plattform in diesem Umfang."Direkter Kontakt zu MS-CoachOftmals stellen sich dringliche Fragen erst jenseits der üblichenSprechzeiten des Behandlungsteams - am frühen Morgen vor der Arbeitoder am Abend, wenn die täglichen Aufgaben erledigt sind. Doch egalwann: Über die Chat-Funktion ermöglicht 'Cleo' direkten Austausch miteinem MS-Experten. Die MS-Coaches geben Auskunft zur Erkrankung oderbeantworten unkompliziert alle Fragen, die Patienten bewegen. Siekönnen Hilfestellung bei der Krankheitsbewältigung sowie praktischeTipps geben, die den Alltag mit der MS erleichtern.Maßgeschneiderte Inhalte - Wissenswertes und praktische TippsWieso bin ich so oft müde und wie kann ich damit umgehen? Kann ichmit MS eine Familie gründen? Was kann ich tun, wenn die Arbeitschwerer fällt als zuvor? Die Diagnose 'Multiple Sklerose' wirftoftmals unzählige Fragen auf. Antworten finden MS-Patienten inserviceorientierten Artikeln, die sie sich je nach Interesse, ganzpersönlich zusammenstellen können. Sie erfahren mehr über diemedizinischen Hintergründe von MS, Aktuelles aus Forschung undWissenschaft oder finden Tipps, wie sich Symptome wie Fatigue oderSchmerzen mildern lassen. Welche Lebensmittel sind gut, welchesportlichen Aktivitäten können sich positiv auswirken und was giltes, auf Reisen zu beachten? Patientengeschichten andererMS-Betroffener geben Mut und Inspiration zum Umgang mit derErkrankung. Tipps für ein aktives und erfülltes Sozialleben mit MSsind von unterwegs abrufbar, die bei vielen Fragestellungenweiterhelfen können.Persönliches Tagebuch sorgt für ÜberblickFatigue, Kribbeln in den Beinen oder Konzentrationsschwierigkeiten- für MS-Patienten ist oftmals kein Tag wie der vorherige und dieSymptome können sich jederzeit auf die Lebensqualität auswirken. Mitdem persönlichen Tagebuch und der Dokumentation des eigenen Befindensbietet die App eine Möglichkeit, die Gesundheit im Blick zu behalten.Durch die in Berichten übersichtlich dargestellten Daten imZeitverlauf können MS-Betroffene nun objektiv erkennen, welcheUmstände die 'schlechteren' Tage geprägt haben und wie sie zukünftiggegensteuern können. Praktisch - die persönlichen, verschlüsseltenund nur lokal gespeicherten Aufzeichnungen bieten auch eine guteGrundlage für den nächsten Arzttermin. 'Cleo' erinnert ebenso an dieMedikamenteneinnahme oder bevorstehende Termine beim Arzt oderPhysiotherapeuten.Programme für das WohlbefindenEin Besuch im Fitnessstudio oder Sportverein ist oftmals nurschwer in den Tagesablauf zu integrieren, doch körperliches und auchgeistiges Training fördern bekanntlich Wohlbefinden und Gesundheit.'Cleo' bietet daher von MS-Experten entwickelte Übungsvideos, die in4-wöchigen Programmen zum Mitmachen animieren und aufeinanderaufbauen. So können Patienten in unterschiedlichenSchwierigkeitsgraden sportliche Übungen für kräftige Arme und starkeBeine absolvieren - und in der App abstimmen, welche Programme alsnächstes entwickelt werden sollen. 'Cleo' lässt sich ebenso einfachmit Programmen wie Google Fit und Apple Health verknüpfen.'Cleo' ist sowohl für iOS (App Store) als auch für Android (PlayStore) verfügbar:Android:http://ots.de/UrZnvuiOS:https://itunes.apple.com/de/app/cleo-meine-ms-app/id1372835752?mt=8Weitere Informationen unter www.cleo-app.deQuelle [1] G Petersen et al. Epidemiologie der Multiplen Sklerosein Deutschland. In: Der Nervenarzt. Ausgabe 8/2014, 85:990-998Über BiogenBiogen ist Pionier auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Wirnutzen modernste Wissenschaft und Medizin für die Erforschung,Entwicklung und Vermarktung von innovativen Arzneimitteln fürMenschen mit schweren neurologischen und neurodegenerativenErkrankungen. Im Jahr 1978 wurde Biogen als eines der ersten globalenBiotechnologieunternehmen der Welt gegründet. Heute besitzt Biogendas umfangreichste Portfolio an Medikamenten zur Behandlung vonMultipler Sklerose, die erste und einzige zugelassenekrankheitsmodifizierende Therapie gegen spinale Muskelatrophie (SMA)und ist fokussiert auf neurowissenschaftliche Forschungsprogramme inAlzheimer und Demenz, Multiple Sklerose und Neuroimmunologie,Bewegungsstörungen, neuromuskuläre Störungen, Schmerz, Ophtalmologie,Neuropsychiatrie und akute Neurologie. Daneben produziert undvertreibt Biogen Biosimilars zu hochentwickelten Biologika. Seit 1997ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Deutschland vertreten.Die Biogen GmbH in Ismaning vertreibt innovative Medikamente zurBehandlung der Multiplen Sklerose, der SMA, der Psoriasis sowieBiosimilars. 