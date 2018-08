Hier kauft Deutschland am liebsten ein / Studie zeigt die begehrtesten Einkaufsmöglichkeiten von Biomarkt bis Möbelhaus

Hamburg (ots) - Bei Karstadt, Euronics und Alnatura kaufen dieDeutschen besonders gern ein. Zu diesen Ergebnissen kommt dieSiegelstudie "Kundenlieblinge 2018", in deren Rahmen die beliebtestenMarken bzw. Unternehmen beim Einkaufen ermittelt wurden. Die von derKommunikationsberatung Faktenkontor im Auftrag von Focus Moneydurchgeführte Untersuchung analysiert rund 53 Millionen Aussagen imNetz zu mehr als 3.000 Marken aus 146 Branchen in Hinblick auf dieGunst der Kunden. Insgesamt können sich 851 Marken mit dem Siegel"Kundenliebling 2018" schmücken. Darunter sind 258 goldene, 329silberne sowie 264 bronzene Auszeichnungen. Neben Kaufhäusern,Elektromärkten sowie Natur- und Biomärkten prämiert die Studie auchdie beliebtesten Möbelhäuser, Drogerien und Einzelhandelsketten inDeutschland."Eine hohe Reputation der eigenen Marke ist für dieAußendarstellung und den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmensextrem wichtig", sagt Jörg Forthmann, geschäftsführenderGesellschafter des Faktenkontors. Im Rahmen der Studie wurden dieAussagen zu Preis, Service, Qualität und Ansehen analysiert undbewertet. "Unsere Analyse zeigt, welche Marken in der Addition dieserThemenfelder am stärksten abschneiden und daher die Bezeichnung'Kundenliebling' verdienen", so Forthmann.Unter den Kaufhäusern ist Karstadt das beliebteste in Deutschlandund erhält dafür ein goldenes Siegel. Das traditionsreiche Warenhausgenießt trotz wirtschaftlich angespannter Lage noch immer hohesAnsehen bei seinen Kunden. Im März 2018 schrieb das Unternehmenerstmals seit zwölf Jahren wieder schwarze Zahlen. Ebenfallsausgezeichnet wurden Woolworth sowie das Hamburger Alsterhaus aufPlatz zwei und drei.Im Lebensmittel-Einzelhandel liegt Aldi an der Spitze. DerDiscounter setzt auf günstige Preise. Als eine der weltweiterfolgreichsten Supermarktketten gemessen am Bruttoumsatz genießtAldi hierzulande zudem großes Ansehen. Mit Tegut, Lidl und Edekaerhalten drei Unternehmen ein silbernes Siegel. Real und Rewe belegenden dritten Platz.Der beliebteste Elektronikmarkt ist Euronics, der als einzigerElektrofachhändler ein goldenes Siegel erhält. Die Kunden honorierenden umfangreichen Service von allgemeinen Reparaturangeboten bis hinzu Montage- und Beratungsservices. Dieses Angebot bietet Euronics inüber 1.000 Filialen in ganz Deutschland an. Ein Siegel in Silber gehtan Media Markt, Conrad sowie MediMax. Der Elektrofachmarkt experterhält Bronze.Alnatura und Bio Company sind die beliebtesten Natur- undBiomärkte Deutschlands. Beide erhalten ein goldenes Siegel. Sieinformieren auf ihren Online-Auftritten intensiv über die biologischeQualität, nachhaltige Produktion sowie die Regionalität ihrerProdukte. Vita Sinn sowie der Super Bio Markt dürfen sich über einbronzenes Siegel freuen.Zu den beliebtesten Drogerien und Parfümerien zählt The Body Shop.Die britische Handelskette legt hohen Wert auf umweltbewusstesWirtschaften. Aus diesem Grund lässt das Unternehmen seine Produktenach eigenen Angaben nachhaltig und vegetarisch produzieren und setztsich aktiv für ein Verbot von Tierversuchen für Kosmetikprodukte ein.Ein silbernes Siegel geht an Douglas, Müller und das Reformhaus.Rossmann erhält Bronze.Das beliebteste Möbelhaus der Deutschen ist Ikea. DasPreis-Leistungs-Verhältnis sowie der hohe Bekanntheitsgrad derProduktpalette des schwedischen Konzerns machen ihn zumKundenliebling der Deutschen. Aber auch der französischeMöbelhersteller Ligne Roset, der auf qualitativ hochwertige undelegante Designermöbel spezialisiert ist, erhält ein goldenes Siegel.Die Wettbewerber aus Deutschland wie Möbel Kraft oder dieXXXL-Möbelhäuser erhalten silberne und bronzene Siegel.Für die Studie "Kundenlieblinge 2018" wurden vom 1. Juni 2017 biszum 31. Mai 2018 aus 350 Millionen Online-Quellen knapp 53 MillionenNennungen der mehr als 3.000 Marken aus 146 Branchen gesammelt undausgewertet. Die Methodik des Social Listenings erfasstNachrichtenportale, Blogs und Social Media, die eine deutscheInternetadresse haben und frei zugänglich sind. Der jeweiligeBranchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit die Benchmark fürseine Branche. Für ein goldenes Siegel waren 95 oder mehr Punktenötig. Mit mindestens 85 Punkten erhielt eine Marke das silberneSiegel, Bronze wurde für mindestens 75 Punkte verliehen.Im ersten Schritt der Datenerhebung wurden durch unseren PartnerUbermetrics Technologies sämtliche Texte, welche die Suchbegriffeenthalten, aus dem Netz geladen und in einer Datenbank erfasst. DieseDaten wurden in der zweiten Stufe, dem sogenannten Processing, vonunserem Partner Beck et al. Services mittels Verfahren derKünstlichen Intelligenz (sog. neuronale Netze) in Textfragmenteaufgesplittet und anschließend analysiert.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung vonKampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. DasFaktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft derführenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertesMitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).
Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.