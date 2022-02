Hier ist ein weiterer Aktienkauf, den Warren Buffett während der Pandemie getätigt hat

Wichtige Punkte

Buffett verkaufte zu Beginn der Pandemie zahlreiche Banken.

Eine kluge Entscheidung war es, den großen Anteil von Berkshire Hathaway an American Express beizubehalten.

Die Aktie wird jetzt auf einem Allzeithoch gehandelt und das Unternehmen scheint für langfristiges Wachstum gut aufgestellt zu sein.

Der legendäre Investor Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) wurden zu Beginn der Pandemie dafür kritisiert, dass sie einige Aktien, vor allem aus dem Bankensektor, abgestoßen haben, die sich seitdem sehr gut entwickelt haben – ich denke da an Wells Fargo und Goldman Sachs.

Aber das Orakel von Omaha hat auch einige Entscheidungen getroffen, die sich bewährt haben, wie z. B. die Investition von Milliardenbeträgen in Bank of America. Und es sieht so aus, als hätten Buffett und Berkshire größtenteils richtig kalkuliert, denn die Berkshire-Aktie ist auf einem Allzeithoch. Ein weiterer Schritt, den Buffett während der Pandemie richtig gemacht hat und der meiner Meinung nach übersehen wird, ist die Entscheidung, Berkshires große Position im Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister American Express (WKN:850226) beizubehalten, das jetzt auf einem Allzeithoch notiert. Hier ist der Grund dafür.

Nicht so einfach, wie es aussieht

Auch wenn die Entscheidung jetzt wie ein Selbstläufer aussieht, sehe ich Buffetts Entscheidung, Berkshires Anteil an American Express beizubehalten, als einen weiteren Grund, warum er einer der größten Investoren aller Zeiten ist. In den ersten Monaten der Pandemie wusste niemand, wie es mit der Wirtschaft weitergehen würde. Plötzlich trat eine Rezession ein, und die Banken mussten mit massiven Kreditausfällen rechnen, da die Menschen ihre physischen Kontakte einschränkten und die Wirtschaft wochen- oder sogar monatelang mehr oder weniger zum Stillstand kam.

Zu diesem Zeitpunkt beschloss Buffett, bei der Auswahl der Banken, die er im Portfolio von Berkshire hielt, wählerischer zu werden, da ihm die Höhe des Engagements des Unternehmens in diesem Sektor nicht gefiel. Vor allem bei Kreditkartenschulden sind die Kreditausfälle höher als bei anderen Krediten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucher ihre Schulden zurückzahlen, wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, geringer ist. Nach der Finanzkrise stiegen die Ausfälle bei Kreditkartenkrediten, die die wahrscheinlichen Verluste als Prozentsatz des gesamten Kreditbestands messen, auf satte 11 %.

Außerdem stammte vor der Pandemie etwa ein Drittel des fakturierten Geschäfts von American Express – also der Ausgaben für American Express-Kreditkarten – aus der Reise- und Unterhaltungsbranche, die sich noch immer nicht vollständig von der Pandemie erholt hat.

Aber American Express ist seit langem eine der Top-Positionen in Buffetts Portfolio. Berkshire hält derzeit 151,6 Millionen Aktien, womit American Express die drittgrößte Position im Aktienportfolio von Berkshire ist. Offensichtlich hatte Buffett alles Vertrauen der Welt in die Marke, die American Express im Laufe der Zeit aufgebaut hat, sowie in den CEO Steve Squeri und die übrige Geschäftsleitung, um das Unternehmen durch die Pandemie zu führen.

Amex ist im Aufwind

Buffetts Überzeugung in Bezug auf American Express zahlt sich jetzt voll aus. Die Aktie schloss kürzlich bei 194 US-Dollar pro Aktie und damit auf einem Allzeithoch. Die Bewertung auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses, bei dem die Marktkapitalisierung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Wert bei einer Liquidation betrachtet wird, liegt bei gewaltigen 670 %. Das ist weit mehr als das Doppelte der Bewertung, mit der andere große Kreditkartenunternehmen wie Discover Financial Services, Synchrony Financial und Capital One gehandelt werden.

American Express scheint auch besser aus der Pandemie herauszukommen, als es zu Beginn war. Das Kreditwachstum scheint endlich wieder anzuziehen, und die Endsalden bei American Express stiegen im vierten Quartal um mehr als 15 %. Während sich das Gesamtvolumen des Netzwerks auf das Niveau vor der Pandemie erholt hat, lag das fakturierte Geschäft in der Reise- und Unterhaltungsbranche im vierten Quartal 2021 nur bei 82 % des Volumens des vierten Quartals 2019. Diese Erholung dürfte sich fortsetzen, wenn die Pandemie hoffentlich endet und die Menschen wieder anfangen zu reisen. Es könnte sogar sein, dass die Ausgaben in diesem Segment stark ansteigen, wenn es einen Nachholbedarf an Reisen gibt.

Schließlich hat American Express seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) und das Umsatzwachstum auf ein Niveau angehoben, das über dem liegt, das das Unternehmen vor der Pandemie prognostiziert hatte. Für 2022 rechnet American Express mit einem Gewinn je Aktie von 9,25 bis 9,65 US-Dollar bei einem Umsatzwachstum von 18 % bis 20 % gegenüber den 42,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie niedriger ausfallen wird als die mehr als 10 US-Dollar, die American Express in diesem Jahr erwirtschaftet hat, aber das liegt an einmaligen Ereignissen wie der Auflösung von Rücklagen, die zuvor für Kreditverluste gebildet wurden und die das Ergebnis positiv beeinflussen.

Für 2024 und darüber hinaus erwartet American Express ein Wachstum des Gewinns pro Aktie im mittleren Zehnerbereich und des Umsatzes um mehr als 10 %. Vor der Pandemie rechnete das Management normalerweise mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 10 % und einem zweistelligen Wachstum des Gewinns pro Aktie.

Was wir von Buffett lernen können

Das Festhalten an American Express war für die meisten Anleger während der Pandemie wahrscheinlich keine leichte Entscheidung, wenn man bedenkt, wie hoch die Ausfälle im Kreditkartengeschäft während eines Abschwungs sein können und wie sehr die Bereiche Reisen und Unterhaltung betroffen waren. Aber für Buffett war die Entscheidung wahrscheinlich ziemlich einfach, denn er war von der Aktie überzeugt, kannte das Unternehmen und glaubte an die Fähigkeit des Managements, das Unternehmen langfristig zum Erfolg zu führen. Buffetts Entscheidung, während der Pandemie an American Express festzuhalten, ist etwas, von dem alle Investoren lernen können.

Der Artikel Hier ist ein weiterer Aktienkauf, den Warren Buffett während der Pandemie getätigt hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

