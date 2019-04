"Hier ist es zu laut!": Zahlen zum Verkehrslärm im Südwesten (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Multimediales SWR Projekt / 310.200 Menschen in Baden-Württembergund Rheinland-Pfalz leiden unter Straßenverkehrslärm / Mitmach-Aktionab 24. AprilLärm kann nicht nur Stress, sondern auch Schlafstörungen undHerzkreislaufkrankheiten auslösen. Am internationalen Tag gegen denLärm am 24. April startet der SWR daher auf swr.de/zulaut eineinteraktive Mitmach-Aktion für Bewohner lauter Straßen. DerAusgangspunkt: Insgesamt 310.200 Menschen leiden in Baden-Württembergund Rheinland-Pfalz laut Umweltbundesamt unter nächtlichemStraßenverkehrslärm von mehr als 55 Dezibel. DieWeltgesundheitsorganisation WHO stuft nächtlichen Straßenlärm vonmehr als 45 Dezibel als gesundheitsgefährdend ein und empfiehlt einenentsprechenden Grenzwert.Erhebungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz InBaden-Württemberg wohnen 76.300, in Rheinland-Pfalz 18.300 Menschenin Lagen mit einem nächtlichen Straßenverkehrslärm von über 60Dezibel. Tagsüber ist der Verkehrslärm noch lauter: InBaden-Württemberg halten sich 63.000 Personen an Orten mit einemStraßenverkehrslärm von mehr als 70 Dezibel auf, in Rheinland-Pfalzsind es 15.900.Lärmsanierung als freiwillige LeistungNächtlicher Lärm von mehr als 55 Dezibel gilt alsgesundheitsgefährdend, doch es gibt keinen gesetzlichen Anspruch aufSchutz vor Straßenlärm. Für bestehende Straßen gibt es keinenGrenzwert. Wenn ein sogenannter Auslösewert überschritten wird, kanneine Lärmsanierung durchgeführt werden. Der Bund stellt für dieLärmsanierung an Bundesautobahnen und Bundesstraßen jährlich ca. 65Millionen Euro zur Verfügung. Zwischen 1978 und 2015 waren dasinsgesamt 1,1 Milliarden Euro. Diese Leistung ist jedoch freiwilligund damit abhängig von der Haushaltslage. Das Umweltbundesamt forderteinen gesetzlichen Anspruch auf Lärmsanierung.Mitmach-AktionZuschauer, Hörer und User können ab 24. April unter swr.de/zulautdie Ergebnisse eigener Messungen, z. B. mit dafür geeigneten Appsangeben und Videos von der Verkehrssituation hochladen. DieMesswerte, Kommentare und Videoclips wird SWR Online dann auf einerinteraktiven Karte vom Südwesten ebenfalls auf swr.de/zulautveröffentlichen. Über ein Online-Formular auf www.swr.de/zulautkönnen alle den Hilferuf "Hier ist es zu laut!" an das Redaktionsteamschicken. Auch das Hochladen eines Videos über den vor dem Fenstervorbeirauschenden Verkehr ist möglich. Den Krach kann jeder mitHandy-Apps messen, die ebenfalls auf www.swr.de/zulaut vorgestelltwerden. Außerdem gibt es auf der Webseite eine Anleitung, wie man ambesten kalibriert und misst. Der Dezibel-Wert, ein Kommentar dazu,der genaue Messort, das Datum und die Uhrzeit können in dasOnline-Formular eingetragen werden. Alle Hilferufe werden in dennächsten Wochen auf einer interaktiven Karte vermerkt und onlineabrufbar sein.Der Auftakt zum Themenschwerpunkt im Fernsehen und Radio Die SWRFachredaktionen Wissen, Umwelt & Ernährung und Auto berichten vom 24.April bis 30. Oktober 2019 über das Thema. Am internationalen Taggegen Lärm beschäftigen sich im SWR Fernsehen die Nachrichten "SWRAktuell", "Kaffee oder Tee" und "Landesschau Baden-Württemberg" mitdem Thema Straßenlärm, ebenso wie die Hörfunkprogramme SWR4 inBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie SWR1.Weitere Infos unter:www.swr.de/zulaut http://x.swr.de/s/hieristzulautund unter:https://www.facebook.com/SWRFernsehen/Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krüger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell