Hier freut sich jeder Interpublic ofAktie-Anleger!

An der Heimatbörse New York notiert Interpublic Of Cos per 12.10.2021, 03:47 Uhr bei 37.23 USD. Interpublic Of Cos zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Interpublic Of Cos auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Interpublic Of Cos verläuft aktuell bei 31,42 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 37,23 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,49 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 37,04 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Interpublic Of Cos-Aktie der aktuellen Differenz von +0,51 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Interpublic Of Cos nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 0,13 Prozentpunkte (2,9 % gegenüber 2,77 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,8 liegt Interpublic Of Cos unter dem Branchendurchschnitt (95 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 305,29 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.