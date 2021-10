Hier freut sich jeder DXC-Anleger!

An der Heimatbörse New York notiert Dxc per 08.10.2021, 00:17 Uhr bei 34.34 USD. Dxc zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Wie Dxc derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Derzeit schüttet Dxc höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,51 Prozentpunkte (5,13 % gegenüber 1,63 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von Dxc gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13,17 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 148,65 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Dxc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 96,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 35,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +60,93 Prozent im Branchenvergleich für Dxc bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 30,27 Prozent im letzten Jahr. Dxc lag 65,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.