Hier freut sich jeder Aurubis-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Der Aurubis-Kurs wird am 11.12.2021, 00:30 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 84.86 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Materialien".

Unser Analystenteam hat Aurubis auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Aurubis von 84,86 EUR ist mit +13,3 Prozent Entfernung vom GD200 (74,9 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 75,24 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +12,79 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aurubis-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,96 % ist Aurubis im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,72 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Anleger: Aurubis wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Buy" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

Sollten Aurubis Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aurubis jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Aurubis Aktie.

Aurubis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...