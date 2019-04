Hier erfährst du, wie Marihuanas Top-Dividendenaktie den Aktionären mehr zahlen will

2019 hat den Marihuana-Aktien eine schöne Erholung von den harten Bedingungen Ende 2018 beschert und die Zukunft sieht für die Cannabis-Industrie positiver aus als je zuvor. Mit einem Trend zu mehr Legalisierungen und einem steigenden Interesse der Verbraucher haben Unternehmen in diesem Bereich beeindruckende Kursgewinne erzielt.

Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH) spielt eine indirekte Rolle bei diesem Wachstum, indem es Immobilientransaktionen durchführt, die medizinischen Marihuana-Anbauern in den USA helfen, die Einrichtungen und Räumlichkeiten zu finden, um zu produzieren. Dieser Fokus hat der Aktie von Innovative Industrial zu einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil verholfen und es dem Immobilienfonds ermöglicht, lukrative und wachsende Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten. Innovative Industrial setzt große Hoffnungen in seine Zukunft und erwartet, dass das Unternehmen seine Ausschüttung im Laufe der Zeit weiter erhöhen wird, wenn es für die Branche weiterhin gut läuft. Im Folgenden werden wir uns einige Dinge genauer ansehen, von denen das Führungsteam von Innovative Industrial glaubt, dass sie dazu beitragen werden, die Perspektiven in den kommenden Jahren zu verbessern.

1. Innovative Industrial verfügt über ein beeindruckendes Portfolio

„Wir besitzen 13 Immobilien in elf Staaten mit einer Gesamtfläche von rund 1,128 Mio. Quadratfuß, die zu 100 % langfristig an hochwertige, lizenzierte Cannabis-Betreiber vermietet sind.“ – Executive Chair Alan Gold



Innovative Industrial ist noch nicht lange im Geschäft, aber bereits jetzt hat der REIT ein Portfolio von Immobilien zusammengestellt, das über die gesamte Nation verteilt ist. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Diego, aber das hat Innovative Industrial nicht davon abgehalten, eine starke Präsenz im Nordosten aufzubauen, mit Standorten in Massachusetts, New York, Pennsylvania und Maryland. In jüngster Zeit hat der REIT das Engagement im wichtigen kalifornischen Markt ausgebaut. Es mag einfach erscheinen, alle diese Märkte zu erschließen, aber Innovative Industrial hat bewundernswerte Arbeit geleistet, indem es die oft restriktiven Regelungen, die jeder einzelne Staat den Cannabis-Anlagen auferlegt, befolgt hat, und das ergänzt sein Fachwissen in einem wichtigen Nischenbereich für die Marihuana-Industrie.

2. Cannabis-Leasingverträge sind profitabel

„Unsere aktuelle Mischrendite für diese Immobilien beträgt 15,1 %, wobei jeder Mietvertrag eine jährliche Mindestmietsteigerung von 3 bis 4 % und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von über 14 Jahren aufweist.“ – Gold



Um erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, nur Immobilien zu kaufen und an ein Cannabis-Unternehmen zu vermieten. Man muss auch bei der Gestaltung von Leasingverträgen klug vorgehen, um seine langfristigen Interessen zu schützen. Innovative Industrial verhandelt aus einer Position der Stärke heraus und das hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen Renditen erzielt, die weitaus höher sind als die, die viele kommerzielle REITs mit konventionelleren Immobilien erzielen können. Kombiniert mit typischen Mietsteigerungsklauseln, sollte das dem Marihuana-Immobilienspezialisten helfen, in Zukunft noch mehr Einnahmen zu erzielen.

3. Freizeit-Marihuana ist eine großartige Chance

„Wenn unsere medizinischen Züchter ihre medizinische Lizenz beibehalten und sich dafür entscheiden, in den Freizeitmarkt einzusteigen, gibt es nichts in unserem Mietvertrag, was das verbietet. Also überlassen wir das unseren Züchtern: Wenn sie das Gefühl haben, dass es in ihrem besten Interesse ist, eine Dual-Lizenz zu erwerben und in den Freizeitmarkt einzusteigen, tun wir nichts, um das zu verhindern.“ – CEO Paul Smithers



Trotz des anhaltenden Kampfes zwischen Bundes- und Staatsregierungen über den rechtlichen Status von Marihuana hat die jüngste US-Legalisierung von Hanfprodukten im ganzen Land zur Erwartungshaltung vieler geführt, dass es schrittweise in Richtung einer vollständigen Zulassung von Cannabis für den medizinischen und Freizeitgebrauch gehen wird. Da der STATES Act, der offiziell die Rechte der Staaten zur Gesetzgebung des Marihuana-Gebrauchs anerkennen würde, seinen Weg durch den Kongress geht, scheinen sich die Chancen auf eine vollständige Legalisierung zu verbessern. Innovative Industrial ist bereit für den Nachfrageschub, der mit einem solchen Schritt einhergehen würde, und will auch seine First-Mover-Mieter unterstützen, die sich dafür entscheiden, im Freizeitmarkt zu agieren.

4. Innovative Industrial hat viele unerschlossene Märkte

„33 Staaten haben Cannabis für den medizinischen Gebrauch durch Volksabstimmung oder Gesetzgebungsverfahren legalisiert, wo eine große Mehrheit der US-Bevölkerung lebt.“ – Smithers



So gute Arbeit Innovative Industrial geleistet hat, um Anlagen in elf Staaten aufzubauen – es gibt doppelt so viele Staaten da draußen, wo der REIT noch keine Präsenz hat. Dazu gehören Schlüsselstaaten wie Florida, New Jersey und Washington. Mit viel Kapital aus den jüngsten Verkäufen von Wandelschuldverschreibungen wird Innovative Industrial hart daran arbeiten, weiter in wichtige Staaten zu expandieren.

5. Die Dividendenerhöhungen waren bereits beeindruckend

„Wir haben unsere vierteljährliche Dividende auf Stammaktien zum siebten Mal in Folge in einer Höhe von 0,35 US-Dollar pro Aktie an die zum 31. Dezember registrierten Aktionäre ausgeschüttet, nachdem wir im vierten Quartal 0,38 US-Dollar pro verwässerter Aktie an bereinigten Mitteln aus dem operativen Geschäft generiert hatten. Wir haben daraufhin angekündigt, dass wir den Aktionären, die am 29. März registriert waren eine Dividende von 0,45 US-Dollar pro Aktie in acht aufeinanderfolgenden Quartalen zahlen werden, was eine Steigerung von fast 30 % gegenüber dem Vorquartal bedeutet und die operative Performance unseres Immobilienportfolios sowie das Vertrauen in unsere Übernahmepipeline bestätigt.“ – Gold



Die Strategie von Innovative Industrial zahlt sich aus und das Wachstum führt zu mehr Chancen für den Marihuana-REIT. Da das Unternehmen mehr Geschäfte zur Finanzierung und zum Kauf findet, konnte es ein beeindruckendes Einnahmenwachstum verzeichnen, und es hat dieses Vermögen mit den Aktionären geteilt. Das ist ein Zyklus, der sich wahrscheinlich noch einige Zeit fortsetzen wird.

Die Marihuana-Investoren haben festgestellt, dass Innovative Industrial in letzter Zeit eine lukrative Investition ist, und die Dynamik, die sie erzeugt hat, zeigt keine unmittelbaren Anzeichen einer Verlangsamung. Da das Aktivitätsniveau auf dem US-Hanfmarkt steigt, wird Innovative Industrial ein wichtiger Vermittler von Immobilientransaktionen sein, um Marihuana-Anbauer im ganzen Land zu unterstützen.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 18.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Innovative Industrial Properties.

