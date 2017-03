Hier drückt der Schuh / BKK Pfalz stellt Kinderfüße auf den Prüfstand (FOTO)

Ludwigshafen (ots) -Fast alle Menschen kommen mit gesunden Füßen zur Welt. VieleErwachsene klagen über Fuß-Probleme, die ihren Ursprung nicht seltenim Kindesalter haben. Die BKK Pfalz hat sich gemeinsam mit Orthopädenin Kitas umgeschaut, um herauszufinden, wo es klemmt und wie manvorbeugen kann.Die Experten für Fußgesundheit begutachteten in Ludwigshafen,Mannheim und Mainz über 900 Kinderfüße. Auch die (Haus-)Schuhe wurdenunter die Lupe genommen.50 Prozent der Hausschuhe zu kleinImmerhin 32 Prozent der Straßenschuhe der Kinder passten, 36Prozent waren auf Zuwachs gekauft und bis zu drei Nummern zu groß.Bei den Hausschuhen sah die Sache ganz anders aus: 50 Prozent derHausschuhe waren eindeutig zu klein - und das bis zu vier Größen!Viele Einlagenträger waren nach Ansicht der Experten fehl- oderüberversorgt, vier Prozent der Kinder wurde ein Anschlussbesuch beimOrthopäden empfohlen.Bewegung hilftDie im Projekt eingebundenen Sportwissenschaftler empfehlengrundsätzlich mehr Bewegung, vor allem barfuß. Ein Großteilkindlicher Fußfehlstellungen kann durch gezielte Gymnastik und ohneEinlagenversorgung korrigiert werden. Fußgymnastik ist nichtaufwändig, sondern lässt sich ganz spielerisch in den Alltageinbauen: Regelmäßig auf Zehenspitzen ins Bad zum Zähneputzen undzurück ins Bett auf den Fersen ist zum Beispiel eine einfache undwirkungsvolle Übung.Fröhliche Kinder und informierte ElternViel Spaß hatten die Kinder beim Besuch der BKK Pfalz angemeinsamen motorischen Spielen, lustiger Fußgymnastik und demAusprobieren eines Barfußpfads. Die Eltern erhielten in Infoabendennicht nur Informationen über kindliche Entwicklungsphasen, Platt- undKnickfüße und Einlagen, sondern auch Tipps für den Kauf von passendenSchuhen. Und sie nahmen den Appell der Experten für mehr kindgerechteBewegung mit auf den Nachhauseweg.Weitere Aktionen in Kitas geplantDie BKK Pfalz wird die Aktion Kinderfüße auf dem Prüfstandfortsetzen. Bewerben können sich Eltern und Kitas per E-Mail mit demBetreff Kinderfüße an info@bkkpfalz.de.Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzlicheKrankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. 391Mitarbeiter betreuen rund 180.000 Versicherte.Weitere Infos: www.bkkpfalz.dewww.bkkpfalz.de/unternehmen/jobs-karriere/ausbildungFacebook: www.facebook.com/bkkpfalzPressekontakt:Ansprechpartnerin: Martina Stamm,Leiterin Unternehmenskommunikation, mstamm@bkkpfalz.de,Tel: 0621/68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell