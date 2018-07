Hier bin ich richtig! / Die Ausbildung zur/zum Sozialassistent*in bei Campus Berlin / Kursstart am 6.8.2018

Berlin (ots) - Minirou Secka ist 20 Jahre alt und absolviert seitFebruar 2017 eine Sozialassistentenausbildung bei Campus Berlin.Sozialassistent*innen begleiten Menschen, die Unterstützungbenötigen - sei es Kinder, Ältere oder Menschen mit Behinderungen.Sie pflegen und betreuen Menschen, fördern Kinder pädagogisch undteilen Freude am Leben. Deswegen beinhaltet die Ausbildungpädagogische, pflegerische und hauswirtschaftliche Aspekte.Minirou Secka, oder Mins, wie seine Freunde ihn nennen, kam imJahr 2015 aus Gambia nach Deutschland und hat hier ein Jahr dieallgemeinbildende Schule besucht. Danach absolvierte er ein Praktikumin einer Kita und hatte so viel Spaß dabei, dass er sich für dieAusbildung zum Sozialassistenten entschied. Bei Campus fühlt er sichjetzt gut aufgehoben.Campus Berlin ist eine Schule, in der jeder willkommen ist. Waszählt ist der Mensch - gleich welcher Kultur, Herkunft, Aussehen,Alter, Glaube, Geschlecht oder sexueller Orientierung. KulturelleVielfalt werden hier ganz groß geschrieben.Nach seiner Ausbildung möchte Mins sich weiter qualifizieren, amliebsten im pädagogischen Bereich.Wenn man Minirou Secka nach Campus Berlin als Schule fragt,antwortet er einfach: »Hier bin ich richtig!« und strahlt übers ganzeGesicht.Pressekontakt:Carmen KaufmannKoordinatorin SozialassistenzTel. 030 75512100-29Fax 030 75512100-1Campus Berufsbildung e.V.Geneststr.510829 BerlinOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuell