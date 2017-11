Hidden Movers Award 2017 / Deloitte-Stiftung prämiert innovative Bildungsinitiativen

München (ots) - Zum nun achten Mal verlieh die Deloitte-Stiftungim Maximilianeum München den bundesweiten Hidden Movers Award. Unterdem Motto "Weil alle gewinnen, wenn Bildung gewinnt" ehrte dieStiftung innovative Konzepte, gemeinnützige Organisationen undnachhaltige Initiativen. Ziel ist es, jungen Menschen Zugang zuBildung und Sprache zu ermöglichen, ihnen Perspektiven zu eröffnenund sie bei der Integration zu unterstützen. Von den 145eingegangenen Bewerbungen gewannen die Projekte "Lisamartoni" und"weserHOLZ". Zudem verlieh die Kutscheit Stiftung den SonderpreisSprachförderung an "RespectSpeech" und die "KooperativeProduktionsschule". Erstmals vergab die Deloitte-Stiftung einenSonderpreis an "TALENTE-soccergirls". Das Preisgeld betrug dafürinsgesamt 80.000 Euro. Durch den Abend führte Nina Eichinger und alsFestredner und Ehrengast sprach Reinhard Kardinal Marx. Sänger undSongwriter Max Prosa rundete die Veranstaltung ab."Bildung ist Basis für den Erfolg sowohl für den Einzelnen wie fürdie Gesellschaft - jeder kann dazu seinen Beitrag leisten. Mit demHidden Movers Award wollen wir unseren Teil beitragen und Antwortenauf gesellschaftliche Herausforderungen finden. Dieses Jahr gab eswieder zahlreiche Bewerbungen beeindruckender Projekte. Ganzbesonders haben uns die Gewinner überzeugt, dass sie heute dortwirken, wo sie den Erfolg unserer Gesellschaft von morgenmitgestalten", erklärt Prof. Dr. Wolfgang Grewe,Vorstandsvorsitzender der Deloitte-Stiftung.Neben der Prämie begleiten Deloitte-Experten die Gewinnerprojekteüber einen Zeitraum von sechs Monaten bei der Businessplanung undUmsetzung. "Sie investieren ihr Know-how in den Erfolg dieserBildungsinitiativen und schaffen so einen entscheidenden Mehrwert",so Prof. Dr. Martin Plendl, CEO von Deloitte undKuratoriumsvorsitzender der Deloitte-Stiftung. Zusätzlich erhaltendie Gewinner einen eintägigen Workshop mit der SocialEntrepreneurship Akademie als weiteres Erfolgsfundament."Hidden Movers" - die Macher im HintergrundDer Hidden Movers Award hat das Ziel, wenig bekannte undgemeinnützige Bildungsinitiativen in Deutschland zu entdecken, zufördern und bekannt zu machen. In jedem Jahr werden aus dem breitenFeld von Bildungsthemen aktuelle Fragestellungen aufgegriffen undausgeschrieben. Die Siegerprojekte zeigen beispielhaft, wasEinrichtungen der Jugend- und Bildungsarbeit alles bewegen, um jungeMenschen zu unterstützen. Eine renommierte Expertenjury mitVertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und demgemeinnützigen Sektor beurteilte die eingereichten Projekte nachformalen und inhaltlichen Kriterien: Modellcharakter,Vorbildfunktion, Übertragbarkeit und Nachhaltigkeit der Maßnahmenstehen dabei im Vordergrund. Zudem wurde zum dritten Mal das Element"Social Entrepreneurship" miteinbezogen, um unternehmerischnachhaltige Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen zu stärken.Der Sonderpreis "Sprachförderung" wurde zum siebten Mal von derKutscheit Stiftung verliehen. "Sprache ist ein Schlüssel zum Erfolg.Sie spielt besonders bei der Integration in die Gesellschaft eineentscheidende Rolle. Wir freuen uns sehr, mit dem Sonderpreis einenBeitrag zu leisten, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestmöglicheVoraussetzungen für ihre Zukunft zu liefern", erläutert Richard Roth,Vorsitzender des Vorstandes der Kutscheit Stiftung.Gewinner Hidden Movers Award 2017Lisamartoni will Vorurteile und Ängste abbauen und die Neugier aufNeues in der Pädagogik wecken. Die interdisziplinäre Teamarbeit undpartielle Inklusion sind von zentraler Bedeutung: gemeinsam lernen,ohne auszugrenzen über Schultypen hinweg. Zentrales Element ist einseit zehn Jahren bestehendes Schulzirkusprojekt eines Gymnasiums undeiner sonderpädagogischen Einrichtung. Die Deloitte-Stiftungzeichnete das Projekt mit einem Preisgeld von 25.000 Euro aus.weserholz aus Bremen stellt Handwerk und Design in denMittelpunkt. Gemeinsam mit Fachkräften aus den Bereichen Tischlereiund Design werden Jugendlichen profunde Kenntnisse fürBerufsorientierung und -vorbereitung vermittelt. Das Projektadressiert geduldete Geflüchtete ohne gesicherten Aufenthaltsstatus -viele stammen aus dem arabischen und afrikanischen Raum. Ihrekulturellen Erfahrungen und Ideen können sie bei Designentwicklungund dem Möbelbau einbringen. Das Integrationsprojekt wurde mit 25.000Euro prämiert.Gewinner Sonderpreis "Sprachförderung"RespectSpeech ist ein Projekt des Kölner Künstler Theaters (KKT)und richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Es möchteJugendliche für Sprache sensibilisieren, aber auch Wertschätzung undRespekt vermitteln. In Zeiten von Hate Speech und Fake News sollanstelle von einer diskriminierenden Sprache eine "Respect Speech"gesetzt werden. Das Projekt wurde mit 12.500 Euro ausgezeichnet.Kooperative Produktionsschule ist eine Initiative des"Werk-statt-Schule e.V." und möchte jungen Flüchtlingen Perspektivenaufzeigen. An erster Stelle steht hierbei der Spracherwerb ingemeinsamen Aktivitäten oder in der Werkstatt. Durch die Zweirad- undHolzwerkstatt, aber auch individuelle Trainings und Beratungen werdendie jungen Erwachsenen auf das Berufsleben in Deutschlandvorbereitet. Dafür gibt es eine Prämie von 12.500 Euro.Gewinner Sonderpreis der Deloitte-StiftungTALENTE-soccergirls aus Wuppertal spricht gezielt weiblicheFlüchtlinge an, um sie in Bildung, Arbeit und Gesellschaft zuintegrieren. Durch das gemeinsame Fußballspielen soll nicht nur diesoziale Integration der Frauen erreicht, sondern auch ihreSelbstsicherheit gestärkt werden. Spracherwerb, soziale Verwurzelungund Selbstbewusstsein dienen als Schlüssel zur beruflichenSelbstverwirklichung. Das Projekt erhält einen Sonderpreis von 5.000Euro.Die prämierten Projekte und deren Platzierung finden Sie unterwww.hidden-movers.de, Bildmaterial steht unterhttps://www.berlinmedia.gallery/deloitte/hidden-movers-award-2017/zum Download bereit.