Hidden Champion Award im Bereich Data & Analytics: Unternehmensberatung d-fine in Folge ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) -Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) verleiht zum achten Mal den Award "Hidden Champion des Beratungsmarktes". Ausgezeichnet wird in 25 Kategorien für den Zeitraum 2022/23. Dank ausgeprägter Expertise, von klassischer Data Science bis hin zu innovativen KI-Methoden, überzeugt d-fine wiederholt in der Kategorie "Data & Analytics"."Vielen Dank an Alle, die d-fine erneut für 2022/23 zum Hidden Champion im Bereich "Data & Analytics" gekürt haben. Es macht uns stolz und ist Ansporn zugleich!" sagt Gründungspartner Dr. Egbert Schark.Mit inzwischen über 1.000 Expertinnen und Experten mit akademischem Hintergrund in Physik, Mathematik und Informatik, zählt d-fine zu den Top 10 der führenden Beratungsunternehmen in Deutschland und gilt als Marktführer im Bereich Data Science.Über d-fine:d-fine ist ein europäisches Beratungsunternehmen mit Fokus auf analytische und quantitative Herausforderungen und die Entwicklung nachhaltiger technologischer Lösungen. Die Kombination aus über tausend naturwissenschaftlich geprägten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und langjähriger Praxiserfahrung ermöglicht passgenaue, effiziente und nachhaltige Umsetzungen für unsere mehr als zweihundert Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen.Weitere Informationen: www.d-fine.com