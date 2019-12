Hidden Champion 2020/21: rpc ist beste Unternehmensberatung Deutschlands in der Kategorie Retail Performance Management

München (ots) - Die Unternehmensberatung rpc - The Retail Performance Companyist "Hidden Champion" in der Kategorie Retail Performance Management und damitheimlicher Marktführer in der Beratungsbranche. Das ergibt die renommierteBranchen-Studie "Hidden Champion des Beratungsmarktes 2020/21", für welche dieWissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung unter Leitung vonProf. Dr. Dietmar Fink mehr als 700 Führungskräfte deutscher Großkonzerne undMittelständler befragt hat.The Retail Performance Company konnte sich im Spezialgebiet Retail PerformanceManagement durchsetzen. In diesem Beratungssegment wird die Verbesserung derLeistungsfähigkeit entlang der gesamten physischen und digitalen Vertriebskettebewertet. "Aufgrund der Digitalisierung und dem damit einhergehenden verändertenKonsumentenverhalten sind mehr denn je ganzheitliche Lösungen gefragt. Gemeinsammit unseren Kunden entwickeln wir inspirierende Kundenerlebnisse, dienachhaltige Beziehungen zwischen Marken und Endkunden schaffen", sagt JanSchemuth, Geschäftsführer von rpc.Nur wenigen kleineren Beratungsunternehmen gelingt es, sich im Top-Segment desBeratungsmarktes erfolgreich mit den drei großen Beratungshäusern McKinsey &Company, Boston Consulting Group und Bain & Company zu messen. In Zeiten vonDigitalisierung und unsicheren Märkten müssen Berater vor allem als Umsetzer,Analytiker und Ideengeber überzeugen, so ein Fazit der Studienmacher. Die HiddenChampions heben sich vor allem durch ihre Umsetzungs- und Teamfähigkeit sowiehinsichtlich ihres Preisniveaus hervor."Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung zum Hidden Champion. Sie spiegeltnicht nur die hohe Wertschätzung, die uns Top Manager der deutschen Industrieentgegenbringen, sondern bestätigt uns auch in unserer Arbeit beim Kunden",ergänzt Christian Feilmeier, Geschäftsführer bei rpc. "Diese Leistung haben wireinem großartigen Team zu verdanken, das mit viel Leidenschaft die Projekte fürunsere Kunden umsetzt. Wir bedanken uns sehr bei unseren Kunden, Partnern undMitarbeitern, die diesen tollen Erfolg ermöglicht haben."Über die StudieDer Hidden Champion Award wird seit 2003 verliehen. Für die diesjährige Studiehaben insgesamt 765 Führungskräfte deutscher Großunternehmen die nominiertenUnternehmensberatungen bewertet. Ziel der Studie ist es, anhand einerstrukturierten, ausführlichen Befragung von Führungskräften aus großen undmittelständischen Unternehmen zu ermitteln, welchen hochspezialisierten, abervergleichsweise unbekannten Beratungsunternehmen in ihrem Fachgebiet von ihrenKunden eine höhere Expertise bescheinigt wird als den drei großenBeratungshäusern McKinsey & Company, Boston Consulting Group und Bain & Company.Um die Auszeichnung Hidden Champion kann sich ein Beratungsunternehmen nichtbewerben. Die Vorauswahl erfolgt ausschließlich auf Vorschlag durch einunabhängiges Expertengremium aus Wissenschaft und Praxis - und anhand daraufaufbauender empirischer Vorstudien der WGMB. Die Studie basiert damit auf einerkonsequent interessenunabhängigen und wissenschaftlich exakten Grundlage.Über The Retail Performance Companyrpc - The Retail Performance Company ist ein Beratungsunternehmen, dasUnternehmen bei vertrieblichen Fragestellungen unterstützt. Mit den ServiceLines Consulting, Coaching, Qualifizierung, Talent Management, CustomerExperience Design und Data Analytics bieten wir unseren Kunden ganzheitlicheLösungen an, die sie auf ihrem Weg zu einer kundenorientierten Transformationbegleiten. Unser Fokus liegt auf der Schaffung inspirierender Kundenerlebnisse,um eine langfristige und wertschöpfende Beziehung zwischen Marken und Endkundenaufzubauen. rpc ist ein im Jahr 2013 von der BMW Group und der h&zManagementberatung gegründetes Joint Venture mit Niederlassungen in zehnLändern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rpc-partners.com.Pressekontakt:rpc - The Retail Performance CompanyInspiring customer-centric transformationKatharina WeindlMarketing ManagerTel.: +49 (0)160 973 244 09, E-Mail:katharina.weindl@rpc-partners.comwww.rpc-partners.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126728/4473405OTS: The Retail Performance Company GmbHOriginal-Content von: The Retail Performance Company GmbH, übermittelt durch news aktuell