Hiconics Eco-energy präsentierte neueste Energiespeicherprodukte auf der EES Europe 2022

München (ots/PRNewswire) -Hiconics Eco-energy, eine Vorzeigemarke für grüne Energie unter der Industrial Technology Business Group der Midea Group, hat auf der EES Europe 2022 sein Heimspeichersystem HEC-S vorgestellt. Das intelligente, flexible, sichere und zuverlässige Energiespeichersystem für Privathaushalte zeigt das kontinuierliche Engagement der Midea Gruppe für die Integration von grünen und kohlenstoffarmen Technologien in ihre Produkte.HEC-S ist ein Plug-and-Play-System, das Familien eine neue Alternative bietet, die effizient, sicher und einfach zu bedienen ist. Sie hat eine Standby-Eigenverbrauchsleistung von ≤2 W, einen maximalen Wirkungsgrad von 97 % und eine maximale PV-Ladung von 6,5 kW. Darüber hinaus verfügt es über eine auf bis zu 20 kWh erweiterbare Batterie und eine integrierte USV, die bei Stromausfällen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für einen gewissen Zeitraum gewährleistet. Darüber hinaus kann HEC-S zehntausendmal aufgeladen oder entladen werden und kann in einer Höhe von bis zu 2500 m eingesetzt werden. Es entspricht der Schutzart IP65, kann im Freien installiert werden und ist sicher und zuverlässig. Mit einem geringen Betriebsgeräusch von ≤24 Dezibel sorgt HEC-S für ein ruhigeres Umfeld für Ihre Familie. HEC-S unterstützt auch Internetanwendungen für die Stromversorgung, so dass der Systemstatus in Zukunft jederzeit und überall über eine globale Cloud-Plattform/Smart-Control-App überwacht werden kann.Laut einer Studie von IHS wird die kumulierte installierte Kapazität von Energiespeichern für Privathaushalte weltweit bis 2025 auf 24,95 GWh geschätzt, was einen Markt von 49,85 Mrd. USD bedeutet. HEC-S bietet Privatkunden ein flexibleres, wetterunabhängiges Energiemanagementsystem. So steigert HEC-S den Wirkungsgrad seiner Photovoltaik-Eigenverbrauchsquote von 20 % auf 80 %, verbessert den Komfort und die Zuverlässigkeit der Photovoltaik mit der Funktion des „Ein- und Ausschaltens" und ist mit hochwertigem Kernzubehör wie Wechselrichter, Batterie und BMS ausgestattet. Darüber hinaus verfügt HEC-S über drei Betriebsmodi, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Präferenzen der Nutzer gerecht zu werden, nämlich den Modus „Einspeisevorrang", den Modus „Eigenverbrauch" und den Modus „Netzzugang".Informationen zu Midea Industrial TechnologyMidea Industrial Technology schafft mit seinen umweltfreundlichen, effizienten und intelligenten Produkten und Technologien zusammen mit seinen anderen Marken, darunter GMCC, Welling, Hiconics, Sunye, Servotronix, Dorna, MR, Mikon, Toshiba und Motivona, ein besseres Leben für Milliarden von Endverbrauchern weltweit. Bis heute verfügt Midea Industrial Technology über insgesamt 27 F&E-Zentren weltweit und investiert weiterhin in Kern- und Spitzentechnologien für Hochpräzisionsprodukte wie Kompressoren, Motoren, Chips, Reduktionsgetriebe, elektronische Expansionsventile, Autoteile, Umrichter, Servosysteme und Wärmeableitungskomponenten.