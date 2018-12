Hibbett Sports: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In unserer neuen Analyse nehmen wir Hibbett Sports unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Fachgeschäfte". Die Hibbett Sports-Aktie notierte am 18.12.2018 mit 14,41 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hibbett Sports als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Hibbett Sports-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 22,81 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 58,31 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,41 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hibbett Sports. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hibbett Sports daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hibbett Sports von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hibbett Sports mit einem Wert von 8,37 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,41 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.