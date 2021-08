Hibbett: Was ist jetzt zu tun!

Hibbett weist am 27.08.2021, 04:32 Uhr einen Kurs von 97.12 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Fachgeschäfte" geführt.

Unsere Analysten haben Hibbett nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hibbett in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hibbett haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Hibbett bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hibbett als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hibbett vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 65,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -32,3 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 97,12 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hibbett derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 69,03 USD, womit der Kurs der Aktie (97,12 USD) um +40,69 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 87,26 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +11,3 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

