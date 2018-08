Hiag übernimmt Liegenschaft von Rohner in Pratteln

Basel (awp) - Die Immobiliengesellschaft Hiag übernimmt im Rahmen einer "Sale & Lease Back"-Transaktion das RohnerChem Areal der Rohner AG in Pratteln. Das Areal umfasst rund 32'000 Quadratmeter und liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs der Ortschaft im Kanton Basel-Landschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Mit der Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags werde die Firma

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten