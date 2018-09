Hiag-Aktie wird per 24. September in EPRA-Index aufgenommen

Basel (awp) - Die Aktien der an der SIX Swiss Exchange kotierten Immobiliengesellschaft Hiag werden in das EPRA Index Universum aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt per 24. September, wie Hiag am Dienstag mitteilte. Hiag sieht dies als "wichtigen Meilenstein, um die Aktionärsbasis zu verbreitern und das Geschäftsmodell der Arealentwicklung sowie der Entwicklung neuer Städte zu positionieren".

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten