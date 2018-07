Hi-P: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Der Hi-P-Schlusskurs wurde am 05.07.2018 an der Heimatbörse Singapore mit 1,18 SGD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

Wie Hi-P derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Hi-P liegt mit einer Dividendenrendite von 3,36 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Design, Mfg & Distribution"-Branche hat einen Wert von 2,17, wodurch sich eine Differenz von +1,19 Prozent zur Hi-P-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Hi-P erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 54,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Design, Mfg & Distribution"-Branche sind im Durchschnitt um 4,32 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +50,4 Prozent im Branchenvergleich für Hi-P bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,07 Prozent im letzten Jahr. Hi-P lag 40,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,79 liegt Hi-P unter dem Branchendurchschnitt (36 Prozent). Die Branche "Design, Mfg & Distribution" weist einen Wert von 12,27 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.